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    軍情動態》反潛能力提升 印度超音速飛彈輔助發射魚雷系統成功試射

    印度國防部宣佈，5日在奧里薩邦海岸邊的惠勒島超音速飛彈輔助發射魚雷系統試射成功。（擷取自印度國防部長推特）

    印度國防部宣佈，5日在奧里薩邦海岸邊的惠勒島超音速飛彈輔助發射魚雷系統試射成功。（擷取自印度國防部長推特）

    2020/10/07 10:00

    〔即時新聞／綜合報導〕就在中印邊界僵局未解、美日印澳外長即將在日本進行「四方安全對話」之際，印度國防部5日宣佈，在奧里薩邦（Odisha）海岸邊的惠勒島（Wheeler Island）超音速飛彈輔助發射魚雷系統（Supersonic Missile Assisted Release of Torpedo，以下簡稱SMART系統）試射成功。

    《Defense World》報導，印度國防部5日表示，在測試中，所有的任務目標，包括飛彈飛行的距離、高度、彈鼻錐體分離、魚雷分離及降速機制都成功運作。SMART系統適用於反潛戰（ASW）作業，射程範圍超出一般魚雷距離，因此這次的發射與展示，對於印度反潛戰能力具有重要意義。

    《Defense World》指出，這次的所有測試記錄都完整地被記錄下來，包含測試場沿岸的雷達、電光追縱系統，以及遙測站，涵蓋近程艦艇，都完整記錄下飛彈測試的數據與過程。而印度「國防研究及發展組織」（Defence Research and Development Organisation）相關實驗室都已發展出SMART系統所需的相關科技。

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