軍情動態》反潛能力提升 印度超音速飛彈輔助發射魚雷系統成功試射
〔即時新聞／綜合報導〕就在中印邊界僵局未解、美日印澳外長即將在日本進行「四方安全對話」之際，印度國防部5日宣佈，在奧里薩邦（Odisha）海岸邊的惠勒島（Wheeler Island）超音速飛彈輔助發射魚雷系統（Supersonic Missile Assisted Release of Torpedo，以下簡稱SMART系統）試射成功。
據《Defense World》報導，印度國防部5日表示，在測試中，所有的任務目標，包括飛彈飛行的距離、高度、彈鼻錐體分離、魚雷分離及降速機制都成功運作。SMART系統適用於反潛戰（ASW）作業，射程範圍超出一般魚雷距離，因此這次的發射與展示，對於印度反潛戰能力具有重要意義。
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《Defense World》指出，這次的所有測試記錄都完整地被記錄下來，包含測試場沿岸的雷達、電光追縱系統，以及遙測站，涵蓋近程艦艇，都完整記錄下飛彈測試的數據與過程。而印度「國防研究及發展組織」（Defence Research and Development Organisation）相關實驗室都已發展出SMART系統所需的相關科技。
Raksha Mantri Shri @rajnathsingh has congratulated @DRDO_India and other stakeholders for the successful flight test of Supersonic Missile assisted release of Torpedo, SMART. pic.twitter.com/BLPjNGZ0eY— रक्षा मंत्री कार्यालय/ RMO India （@DefenceMinIndia） October 5, 2020