軍情動態》反潛能力提升 印度超音速飛彈輔助發射魚雷系統成功試射

2020/10/07

〔即時新聞/綜合報導〕就在中印邊界僵局未解、美日印澳外長即將在日本進行「四方安全對話」之際,印度國防部5日宣佈,在奧里薩邦(Odisha)海岸邊的惠勒島(Wheeler Island)超音速飛彈輔助發射魚雷系統(Supersonic Missile Assisted Release of Torpedo,以下簡稱SMART系統)試射成功。

據《Defense World》報導,印度國防部5日表示,在測試中,所有的任務目標,包括飛彈飛行的距離、高度、彈鼻錐體分離、魚雷分離及降速機制都成功運作。SMART系統適用於反潛戰(ASW)作業,射程範圍超出一般魚雷距離,因此這次的發射與展示,對於印度反潛戰能力具有重要意義。

《Defense World》指出,這次的所有測試記錄都完整地被記錄下來,包含測試場沿岸的雷達、電光追縱系統,以及遙測站,涵蓋近程艦艇,都完整記錄下飛彈測試的數據與過程。而印度「國防研究及發展組織」(Defence Research and Development Organisation)相關實驗室都已發展出SMART系統所需的相關科技。

