軍情動態》全球第4國 印度成功測試極音速飛行器

印度烈火飛彈發射畫面。（圖取自DRDO官網）

2020-09-07 19:29:57

〔編譯陳成良／綜合報導〕在印中關係緊張，以及美、中、俄3國相互競爭加極速武器試驗之際，印度於今（7）日成功發射了國產極音速測試演示機，印媒宣稱，印度繼美中俄3國，成功加入了全球「極音速導彈俱樂部」！

極音速（hypersonic，又稱高超音速），比超音速還要快許多。去年8月美國空軍首度成功極高音速飛彈，接下來中國也公開了東風-17型飛彈的消息，讓高超音速武器的發展成為矚目焦點。

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據《印度斯坦時報》7日報導，印度成功在位於東北布巴拉索爾的卡蘭（APJ Abdul Kalam）試驗場成功對該國研發的極音速測試演示機（HSTDV）進行了測試。報導稱，這種國產極音速技術，將為印度研發6馬赫的極音速導彈鋪路，印度成為繼美國、俄羅斯和中國之後，第4個成功測試極音速技術的國家，成為「極音速導彈俱樂部」。

報導稱，這次由印度國防研究開發局（DRDO）測試，極音速測試演示機由1枚「烈火」（Agni）導彈搭載升空，測試一共持續了5分鐘，飛行速度達到了6馬赫。

相關人士表示，這次測試意味著印度國防研究開發局有能力在未來5年內研發出配備超燃衝壓發動機的極音速導彈，其飛行速度將超過每秒鐘2公里。DRDO稱，對HSTDV的所有參數都進行了測試，包括燃燒室壓力、進氣口結構和控制制導技術等。

印度國防部長辛格在測試結束後立即向DRDO表示祝賀，他贊揚說，這是實現「自給自足的印度」願景里程碑式的成就。

報導稱，HSTDV是一種用於極音速飛行器研究的超燃衝壓發動機演示驗證機，除了未來能夠無擁有遠程巡弋導彈的研發之外，這項技術還有多種民用應用。據印度政府官員說，它還可以擁有低成本地發射衛星。

高超音速武器研發幾乎已進入戰國時代，美國在這方面更是積極研發，全力與俄羅斯、中國競速。美國國防先進研究計劃署（DARPA）與空軍本月1日宣布，成功完成了2種「極音速吸氣式武器概念」（HAWC）的攜帶飛行測試，將在年底前開始自由飛行測試。

此外，美國空軍8月8日也再度進行AGM-183A極音速武器掛載飛測，以B-52H轟炸機掛載2枚AGM-183A，測試飛彈本身、發射平台與遠距遙測技術整合效能，這是最後一次掛載飛測，下一次極有可能就是實際試射。

印度的極音速測試演示機（HSTDV）。（圖取自DRDO官網）

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