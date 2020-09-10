軍情動態》衝突恐加劇！ 中國朝印度邊境部署至少3架轟-6轟炸機

中共解放軍中部軍區8日發佈照片，顯示中方似乎已朝印度邊界部署了至少3架轟-6轟炸機。（擷取自中國人民解放軍中部戰區官方微博）

2020/09/10 11:08

〔即時新聞／綜合報導〕中國與印度邊境對峙持續，就在雙方僵持不下之際，中共解放軍中部軍區8日公佈一組照片，顯示中方似乎已朝邊界部署了至少3架轟-6轟炸機，除了進行「高原駐訓」外，中共解放軍亦在西北沙漠地區展開實彈防空演訓，通常這2個駐地分別指的是西藏與新疆一帶。

據《南華早報》報導，中共解放軍中部戰區空軍8日在微博以「鏖戰高原」為標題發文公佈照片，顯示中共已經出動轟-6H轟炸機及運-20運輸機，相關地勤人員也參與了「高原駐訓」，通常「高原駐訓」都與西藏有關。據悉，轟-6H轟炸機作戰航程為2500公里，能搭載重型空對地飛彈，或是反艦巡弋飛彈。

請繼續往下閱讀...

《南華早報》指出，除此之外，中共解放軍第77集團軍內某旅亦在西北沙漠地區展開實彈防空演習。通常西北沙漠地區代表的就是新疆區域，靠近印度拉達克（Ladakh），也就是雙方爭端發生的地方，這些聲明與照片皆在7日雙方衝突升級後所釋出。

《南華早報》提及，中印邊界爭端自5月開始，6月雙方爆發的激烈衝突至少導致20名印度官兵喪命，而中方則不願承認有任何死傷，儘管雙方曾同意從前線撤離，不過彼此仍不停向該地區增援，而中共解放軍近幾個月來則是提升在西藏及新疆的演訓次數，並向外界公佈這些照片。

中方恐在新疆及西藏地區進行演訓。（擷取自中國人民解放軍中部戰區官方微博）

中共解放軍中部軍區8日發佈照片，顯示中方似乎已朝邊界部署了至少3架轟-6轟炸機。（擷取自中國人民解放軍中部戰區官方微博）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法