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    軍情動態》出售F-35讓美國好為難？ 美年底前有望和阿聯達成協議

    消息人士透露，美國與阿聯希望在12月前針對出售F-35達成初步協議。（路透）

    消息人士透露，美國與阿聯希望在12月前針對出售F-35達成初步協議。（路透）

    2020/09/23 11:38

    〔即時新聞／綜合報導〕日前傳出川普政府有意向阿拉伯聯合大公國出售F-35匿蹤戰鬥機，遭以色列反對，不過美國政府消息人士透露，美國與阿聯希望在12月前針對出售F-35達成初步協議，而美國政府正在研究如何在不違反與以色列協議下向阿聯出售F-35。

    根據《路透》報導，消息人士指出，美國與阿聯的目標是在阿聯12月2日國慶日前即時達成初步協議，然而目前卡在美國與以色列長久以來的協議，即為出售給中東地區的任何武器都不得損害以國的軍事優勢，需保證向以色列提供的美國武器能力「優於向鄰國出售的武器」。

    消息人士表示，美方考慮到這點，正在研究讓F-35在以色列的雷達系統中更具「可視性」的方法。報導指出，是否透過更換發動機或是向以國提供更好的雷達來解決此問題，目前仍無法確定。

    國防專家認為，美方雖出售F-35給阿聯，但可以依照建照方式的不同來確保以色列的F-35擁有更優異的性能。而熟悉國會及過網軍售的消息人士則提到，華府過去已要求出售給各國的任何F-35在性能上都無法與美國的同型機比肩。

    美國國防部針對此傳言則沒有做出評論，僅表示除非軍售案正式通知國會，否則國防部不會針對研議中的軍售案做出確認或評論。阿聯駐華盛頓大使館也沒有針對此議題進行回應。

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