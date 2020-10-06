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    東帝汶糧食充足卻陷飢荒？ 飲食價值觀和創新是改善關鍵

    現在東帝汶的飲食習慣和上一代不同，即使遍地食物，糧食短缺的鄉村仍為數不少。圖與新聞無關。（歐新社）

    現在東帝汶的飲食習慣和上一代不同，即使遍地食物，糧食短缺的鄉村仍為數不少。圖與新聞無關。（歐新社）

    2020/10/06 22:05

    〔即時新聞／綜合報導〕東帝汶飲食習慣在全球化時代移易，人們不再吃當地傳統食材，衍生出種種糧食與健康問題，而氣候變遷也使當地糧食減產，導致東帝汶更依賴進口糧食，解決之道或許在於扭轉飲食價值觀與飲食創新。

    亞洲新聞台報導，一份2018年的糧食安全報告 指出，東帝汶有36%人口處於「長期糧食不安全」狀態，長期無法滿足食物消費需求，僅25%的人口處於「糧食安全」的狀態。因此，東帝汶的孩童正面臨營養不良、貧血、大腦發育遲緩的問題，成人則為肥胖、高血壓、心臟病所困擾，這些問題都跟人們吃的食物有關。

    現在東帝汶的飲食習慣和上一代不同，即使遍地食物，糧食短缺的鄉村仍為數不少。以前採集野生的豆子、木瓜、羅旺子和芒果，現在則是吃米、泡麵，因為這些食物更容易取得，這導致祖輩的飲食模式遺失，人們已經怠惰，甚至已經不懂得處理當地野生食材，而氣候變遷所致的大旱大水，也讓當地糧食穩定出產更加困難，造成東帝汶更加依賴糧食進口。

    報導中說，解決東帝汶「糧食短缺」的關鍵可能在於扭轉飲食價值觀，比如不把傳統食材當作貧窮的象徵，若人們覺得處理傳統食材費工，解決之道或許在於飲食創新，如今回不到過去「水煮地瓜」的舊時光，那就用更營養的當地傳統食材製作泡麵。

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