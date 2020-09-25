中國糧倉重創！黑龍江大壩潰堤淹7萬畝稻田 8年一遇洪水接力襲擊

有中國網友拍下近期搭乘飛機，俯瞰哈爾濱全景的畫面。（圖取自微博）

2020/09/25 11:40

〔即時新聞／綜合報導〕中國今年水患頻傳，長江流域慘淹近1個月，重創南方農業，9月東北暴雨不停，一連受3個颱風侵襲，黑龍江省境內牡丹江流域水位暴漲，已使依蘭縣境內的長江屯堤壩潰壩，水漫村莊。又有網友22日爆料，黑龍江大慶市肇源縣新站鎮的一處大壩突潰堤，導致7萬畝接近成熟的水稻被淹，農民雖急搶救，但同日松花江已形成第2號洪水，量級為8年一遇，重創東北糧倉。

綜合媒體報導，有微博網友爆料，22日凌晨5時，黑龍江大慶市肇源縣新站鎮四合村的南湖三場大壩因近期江水猛漲發生潰壩，約7萬畝已近成熟的水稻被大水淹沒。村民透露，因爲颱風和其它惡劣天氣的影響，今年水稻倒伏非常嚴重，成熟的水稻甚至因長時間泡水，都已發芽，估計損失破億元。

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雖然農民緊急搶收，但仍趕不上水來的速度。中國水利部同日發布公告，表示受到降雨及上游來水影響，在下午1時5分，松花江已形成2020年第2號洪水，預測松花江洪峰將在25日到達哈爾濱，流量達每秒8300立方公尺，洪水量級為8年一遇，水位將漲至118.60公尺上下，超警戒水位0.30公尺。

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