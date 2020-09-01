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    發動氣候變遷示威 「反抗滅絕」英國靜坐佔路抗議10天

    大批示威者湧上街頭。（路透）

    大批示威者湧上街頭。（路透）

    2020-09-02 00:13:43

    〔編譯黃靖媗／綜合報導〕由氣候變遷抗議團體「反抗滅絕」（Extinction Rebellion）領頭的氣候變遷示威，1日於英國倫敦揭開序幕，有超過千人走上街頭，本次示威預計將持續10天，但第1天就有至少5人因為封鎖國會大廈附近道路被捕。

    綜合外電報導，在於英國國會廣場、卡地夫市政廳、聖彼得廣場遊行後，反抗滅絕的成員將於這3個地點靜坐抗議10天。部分示威者甚至在國會廣場附近的馬路中央席地而坐，他們表示，唯有國會議員表態支持「氣候與生態緊急狀況法案」（Climate and Ecological Emergency Bill），他們才會停止聚集與阻斷道路，造成倫敦交通於1日下午大打結。

    示威的主辦方還計畫在英國財政部大樓外穿上馬戲團服裝，舉辦「貪腐嘉年華」，吸引民眾對於政府數十億英鎊的道路方案預算、發放補助給高碳排企業，與凍結燃料稅等政策的關注。另外，主辦方也規劃在英格蘭銀行旁邊舉辦「羞恥之路」，在白金漢宮外進行沉默示威。

    警方在示威現場部署了大量的警力，限制示威者能示威的地方及時間，並預防示威者對當地經濟、社區造成嚴重的破壞。在去年的氣候變遷示威中，有超過1700人被捕。

    示威者在馬路上靜坐抗議。（路透）

    示威者在馬路上靜坐抗議。（路透）

    警方逮捕示威者。（歐新社）

    警方逮捕示威者。（歐新社）

    警方在示威者前築起長長人牆。（彭博）

    警方在示威者前築起長長人牆。（彭博）

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