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    被控散播「港獨」訊息！反送中以來教師喪失資格首例

    據稱該名遭取消教師資格的教師，是九龍塘宣道小學的教師。（取自九龍塘宣道小學網站）

    據稱該名遭取消教師資格的教師，是九龍塘宣道小學的教師。（取自九龍塘宣道小學網站）

    2020/10/06 01:36

    〔國際新聞中心／綜合報導〕香港自去年「反送中」運動至今年國安法實施後，教育體系面臨空前高壓，教師授課動輒得咎。香港教育局5日表示，自去年6月至今年8月，共接獲247起關於教師在社會事件中涉嫌專業失當的投訴，已大致完成204起相關個案的調查，其中一名教師因其設計的教案、教材和工作紙（作業單），涉嫌有計畫地散播「港獨」意識，9月底遭取消教師註冊，無法再擔任教師。香港媒體報導，這是「反送中」以來首次有教師因社會事件被取消資格。

    據稱該名教師在九龍塘宣道小學任教。綜合香港媒體報導，親中港媒「大公報」去年9月曾引述網路流傳的消息報導，該校有老師讓五年級學生做一份討論「港獨」為題的工作紙，被指宣揚「港獨」的題目包括「你認為甚麼是言論自由」、「沒有言論自由，香港會變成怎麼樣」；學生還必須先觀看香港電台2018年9月播出訪問前「香港民族黨」召集人陳浩天鼓吹「港獨」內容，再答寫「港獨」原因等；報導還說，該名教師不讓學生將教材帶回家。

    教育局痛批該名教師嚴重專業失德，也致函譴責校長、副校長監管不力。香港專業教育人員協會（教協）回應，教育局並未認真聽取該教師的答辯，就片面決定取消教師資格，等於是處以「極刑」，向校長和教師發出譴責信和書面警告是恫嚇學校管理階層的卑劣行為，絕對不能接受，教協正協助相關教師上訴。

    香港立法會教育界議員、教協副會長葉建源也痛批，連校長和副校長也遭「連坐」，將導致教育界的寒蟬效應，更加自我審查。

    據報導，過去一年香港「反送中」運動期間，多名教師因在課堂上發表政治敏感言論，或私下在社群平台發表個人政治立場，遭家長投訴。教育局指稱，教案、教材和工作紙是教師必須花心思設計的教學內容、教學策略和鞏固學生學習的工具，「很明顯，在課堂散播『港獨』信息不是一時疏忽，而是有計畫的行為，而當中不少內容屬扭曲和偏頗，對學生構成嚴重的損害」；即使單就教學內容的深淺程度而言，也絕對不適合小學生。為保障學生的利益、維護教師的專業及社會大眾對教學專業團隊的信任，決定取消相關教師的註冊。

    此外，教育局已向21名教師發出譴責、向12名教師發出書面警告，強調若相關教師再次做出失德行為，局方會考慮按照「教育條例」取消其教師註冊。

    該名教師被指利用「不能逾越的紅線」作業單散播「港獨」意識。（取自網路）

    該名教師被指利用「不能逾越的紅線」作業單散播「港獨」意識。（取自網路）

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