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證實離港流亡海外 港獨聯召集人陳家駒：離開並非放棄！

港獨聯召集人陳家駒（左）今證實自己已離港流亡海外。右為香港獨派學生組織「學生動源」召集人鍾翰林。（資料照，記者廖振輝攝）

港獨聯召集人陳家駒（左）今證實自己已離港流亡海外。右為香港獨派學生組織「學生動源」召集人鍾翰林。（資料照，記者廖振輝攝）

2020-06-28 19:35:09

〔即時新聞／綜合報導〕中共強推「港版國安法」，香港恐失去自治權，未來民主派、港獨人士也難逃被清算的命運，先前就傳香港「香港獨立聯盟」召集人陳家駒本月棄保潛逃，目前可能在荷蘭。對此，陳家駒今天證實已離開香港，但也強調，這個決定「不表示我已經放棄」，呼籲有志青年在「英美公佈逃走方案時留有用之身離開，因為未來的香港更需要你們」。

根據《立場新聞》報導，主張香港獨立的陳家駒在去年6月10日被控非法集結，保釋期間每週要到警署報到一次，但6月初開始就沒再出現，沒多久就有港媒指稱陳家駒已離港前往荷蘭，且早在5月下旬中共確定訂立「港版國安法」後，陳家駒就多次向友人表示擔心，並四處打聽計畫潛逃。

陳家駒今天在臉書上發表《切勿忘記，我們獨立的夢想》的公開信，證實已經離開香港，他沉痛表示：「很抱歉，我沒有為香港獨立做到以死相搏的精神，但香港的以死明志已經夠了，我們不需要再多一個梁凌杰，盧曉欣。」

陳家駒也呼籲有志港人：「往年，我們要作的犠牲已經夠了，我不願意再見到香港的年青人受苦，因為你們都是值得擁有美好將來的一群，你們都是令香港人最驕傲的一代。未來攬炒之路已成，前途將會很痛苦，我希望你們在英美公佈逃走方案時留有用之身離開，因為未來的香港更需要你們。」

陳家駒在文中表示，他不認為此時此刻發這篇文是合適的，但「命運迫使我無法不在這一刻寫這篇文章」，因為再過沒多久，國安法及國安公署便會在香港成立，這篇文章屆時也不會被合法分享，「香港即將面對歷史性的崩壞，人道災難亦可預計將不斷發生...我們可預期的是一大群政治人物被捕，並可能即時監禁不獲保釋。隨之而來的街頭抗爭上圍捕方式，隨機捉一群抗爭者用國安法告恐怖活動。中共將如此循環下去，用恐怖主義使抗爭完全消磨。」

陳家駒文中不斷喊話「別放棄」，直言「未來的國際社會容不下一個會滲透國際聯盟，製造種族仇恨，製造病毒，濫用金融機制的共產黨。」，會慢慢看見希望，「我的離開並不表示我已經放棄，而是我知道香港獨立的大門已經打開。不論從國際戰線，法理依據，香港獨立的成功機會每日在倍增。我知道在歷史上，我們最終都會見證香港獨立的一刻。」

陳家駒之後也向《立場新聞》表示，自己將流亡海外，「推動獨派國際戰線」，希望港人千萬不要白白犧牲。

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