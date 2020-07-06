「港版國安法」是白色恐怖！ 美國駐港澳總理事：香港悲劇

中國近日強行實施「港版國安法」，美國駐港澳總領事史墨客（見圖）今受訪痛批，「港版國安法」損害香港人的基本人權、自由，製造白色恐怖，對香港是一個「悲劇」。（圖擷取自Facebook）

2020-07-06 23:57:25

〔即時新聞／綜合報導〕「港版國安法」在6月30日正式生效，等同於中國提前結束香港「一國兩制」，引發國際社會強烈譴責；對此，美國駐港澳總領事史墨客（Hanscom Smith）今（6）日痛批，港版國安法損害香港人的基本人權、自由，製造白色恐怖，對香港是一個「悲劇」。

綜合媒體報導，中國近日強行實施「港版國安法」，令外界擔憂香港人權受到迫害，全球有27國聯合痛批中國背棄《中英聯合條約》及「一國兩制」的承諾。

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針對「港版國安法」上路可能引發的效應，美國駐港澳總領事史墨客今接受港媒專訪表示，中國在1984年簽署《中英聯合聲明》時，承諾給予香港高度自治，而香港也有自己的立法程序；美方認為，包括「港區國安法」等任何立法，都應交由香港自行處理。

史墨客指出，香港一直以來的成功，全因保持開放和具透明度，任何由外界強加或破壞高度自治的事，都會衝擊「一國兩制」的精神和實施，也可能令香港難以維持原有的金融地位。。

史墨客說，美方已採取實質行動回應「港版國安法」，包括通過《香港自治法案》，會採取一切可行措施維持香港的高度自治，但不評論美國總統川普（Donald Trump）何時會簽署《香港自治法案》。

針對港府聲明稱「光復香港、時代革命」的口號有「港獨」及顛覆國家政權等含意，史墨客表示，「港版國安法」侵蝕香港人的基本人權、自由，製造自我審查氣氛，是香港的悲劇。

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