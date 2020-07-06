香港商場發起白紙靜默抗議 民罵「死黑警」被指違反國安法

參加者舉起白紙，抗議港版國安法。（法新社）

2020-07-06 22:57:48

〔即時新聞／綜合報導〕中國強推港版國安法，引發國際譁然，香港網友今晚（6日）於觀塘APM商場發起舉白紙靜默抗議，警方到場截查多名參加者，整場活動至少拘捕10人，其中一男一女被指違反國安法。《立場新聞》指出，活動期間一名市民對警指罵「死黑警」，卻有警員警告：「我現在第一次警告你，你違反國安法。」

綜合港媒報導，傍晚6時許，APM商場各層遍布舉白紙市民，期間一度有人高呼「光復香港，時代革命」及「香港獨立」口號，被其他示威者勸導，今日活動以默站為主，後來防暴警察到場，舉黃旗警告現場人士涉嫌非法聚集，要求人群解散離開，否則可能被捕，但現場群眾未理會，陸續在各層喊口號。

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香港警方也在臉書發文，指出商場內有人集結及高聲叫囂，破壞社會安寧，現已到場執法。8點半左右，警方改舉紫旗，警告高呼「光復香港，時代革命」口號違反國安法，整場活動中至少拘捕10人。

《立場新聞》報導，警方進入APM商場，陸續截查多位市民，過程中有市民罵「死黑警」，卻被警員警告違法國安法。對此，許多網友在底下留言表示：「只要話一不中聽，就說人違法國安法」、「其實不識字就不要亂解釋法律，被人笑之餘，又顯得自己無知」、「條文都不知，莫非國安法等於濫告」、「香港什麼時候會禁A4紙？我好想看」、「警安等同國安？」。

香港網友今晚於觀塘APM商場發起舉白紙靜默抗議，期間防暴警察進入商場舉旗警告。（法新社）

活動期間，一名女子被員警拘留。（歐新社）

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