萌翻影片曝光！ 孤兒小水獺成網紅 撫慰全球疫情時代民眾

加拿大孤兒小水獺喬伊（Joey），在疫情時代撫慰人們受苦的靈魂。（圖擷自Marine Mammal Rescue Centre網站）

2020/10/05 16:02

〔即時新聞／綜合報導〕可愛死了！加拿大溫哥華島海岸7月時發現有隻小水獺在岸邊啼哭，1天之後，牠的母親被發現在海面上漂浮已無生命跡象。溫哥華水族館的海洋哺乳動物救援中心收留牠之後將其取名喬伊（Joey），並把日常照片、影片分享出去，沒想到可愛的小水獺撫慰了武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情時代人們受苦的靈魂，成為YouTube上的網紅動物。

據《福斯新聞》報導，救援中心經常直播喬伊的日常活動，吸引全球各地成千上萬的民眾前來觀看，例如獸醫技術員卡洪（Sion Cahoon）在為喬伊擦拭身體時，牠突然彈跳起來想抱抱，結果被卡洪攔在半空中，接著小水獺又用身體不斷在毛巾上擺動，看起來淘氣又可愛，目前已有將近56萬人次觀看。

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曾經照料貓、狗13年的卡洪，加入海洋哺乳動物救援中心後成為了生力軍，她回憶起第一次看到喬伊的那天，是水上飛機將小水獺送來，當時牠的體重只有3.5磅（約1.58公斤）左右。

卡洪當時最擔心的就是喬伊的體溫，因為小水獺無法分泌油脂來調節熱量，只能依靠柔軟又緻密的毛皮來保持體溫。另外，喬伊的血糖也很讓人擔憂，畢竟水獺很容易出現低血糖症。

因此救援中心採取頻繁餵食的方式，讓喬伊保持一定的新陳代謝並升高血糖。這個可愛的小傢伙每天24小時都有1名工作人員和1名志工在場陪同，日常活動除了玩玩具、每2小時吃飯進食之外，最近還開始學習游泳和潛水。

然而，養育並救援野生動物是相當昂貴的任務，估計1隻水獺每年的飼養費達1.6萬美元（約新台幣46萬元），更麻煩的是，溫哥華水族館因為疫情的緣故已經無限期關閉，卡洪的許多同事都被解雇了，目前只有大約有75名員工卻要照料7萬多隻動物，館方的經費很大程度是靠著捐款來維持，而喬伊直播時經常會跳出捐款通知。

另外，小水獺對人心的撫慰作用也讓人相當感興趣。英國里茲大學和西澳大利亞旅遊業者的合作調查顯示，觀看可愛動物的影片可以大大減輕壓力和焦慮。因此有研究人員已開始了解網友看完喬伊影片後的感受，至今累計收集500份回覆。

雖然目前還沒有喬伊吸引了多少捐款、撫慰多少觀眾心靈的詳細數字，但卡洪保證，她與團隊將盡力維持對喬伊的照顧，畢竟現在小水獺的觀眾們已經成為了一個社群，他們來自全球不同地方，卻聚在一起看小水獺。

相關影片請見：

喬伊的一舉一動都撫慰人心。（圖擷自Marine Mammal Rescue Centre網站）

喬伊拿著玩具睡著了。（圖擷自Marine Mammal Rescue Centre網站）

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