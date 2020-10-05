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    廣島原爆次年情侶俯瞰廢墟市區照瘋傳 主角74年後現身

    1946年，一對情侶在廣島的百貨店屋頂上俯瞰一片廢墟的市區，該照片在彩色化後，照片主角在74年後驚喜現身。（圖擷自渡邉英徳Twitter）

    1946年，一對情侶在廣島的百貨店屋頂上俯瞰一片廢墟的市區，該照片在彩色化後，照片主角在74年後驚喜現身。（圖擷自渡邉英徳Twitter）

    2020/10/05 15:11

    〔即時新聞／綜合報導〕4年前有學者發現一張廣島原爆後的老照片，在廣島原爆後次年，一對情侶在市區的百貨店屋頂上俯瞰一片廢墟的街景，這對情侶身分成謎，不過近日出版將老照片彩色化的照片集後，照片主角在74年後驚喜現身，這名90歲老人說照片裡面的情侶就是他與後來結婚的妻子。

    日本《共同社》報導 ，今年夏天日本二戰期間的歷史照片圖輯《憑藉與AI彩色化的照片而復甦的戰前和戰爭》（ai と カラー 化 した 写真 で よみがえる 戦前 戦争）出版，其中一張彩色化的照片是一對情侶在廣島原爆次年，於市區屋頂上百貨店屋頂上俯瞰遭仍滿目瘡痍的市容。

    這張照片在2年前廣島原爆紀念日上在推特曝光，廣島慘狀和年輕男女的身影形成強烈對比在網路上瘋傳，不過這對情侶當時仍身分成謎，而在該照片彩色化後，一名老人出面稱自己就是照片上的主角。

    居住在廣島市的90歲男子川上清出面承認自己就是照片上的男子，他表示這對情侶就是「我和後來結婚的妻子」，他回憶在1946年的時候，兩人當時都16歲，他帶著女友百合子登上百貨大樓屋頂告訴她瀨戶內海島嶼名稱，而他當時看著似乎要復燃的焦土，心想「廣島什麼時候才能恢復原狀？」2人於1951年結婚，而百合子在今年1月逝世，享壽90歲。

    該圖輯共同作者東京大學研究生院教授渡邊英德表示，美國國家檔案館（NARA）存有美軍拍攝的同一角度的影片，與川上記憶一致，確認是川上夫婦無誤，對於這張照片獲得極大討論，渡邊認為該照片「包含著從燃燒後的廢墟中發芽的希望這一訊息，或許這喚起了人們的感動。」

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