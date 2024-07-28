巴黎奧運選手村媒體中心傳「炸彈威脅」 警方緊急關閉調查

設置在奧運選手村的媒體中心，是專門提供為報導國際體育賽事的各國記者使用的場地。（法新社）

2024/07/28 17:58

黃筱薇／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕2024巴黎奧運如火如荼地進行中，但法國警方今（28）日卻接獲炸彈威脅，緊急關閉位在奧運選手村的媒體中心（media centre）其周邊區域。截至目前為止，法國警方暫時沒有透露風險的具體原因，僅要求所有入駐媒體中心的記者與其他人立即疏散，當局在進行完調查後，已重新開放相關區域。

綜合外媒報導，設置在奧運選手村的媒體中心，是專門提供為報導國際體育賽事的各國記者使用的場地，不過法國警方在28日，緊急關閉媒體中心的周邊區域，宣稱因為存在「爆炸風險」，讓當局不得不採取這一措施。

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外媒指出，目前法國警方已重新開放了相關區域，進出媒體中心的通道也恢復正常，但並未對外透露更多詳細的調查內容。

事實上，這已不是法國警方首次因「炸彈威脅」而拉響警報。早在7月26日的巴黎奧運開幕儀式前夕，位於法德瑞3國邊境的歐機場，就曾因同一問題被緊急疏散，造成多個航班暫停飛行；不僅如此，法國鐵路公司（SNCF）也於同日宣布，法國高鐵路網（TGV）遭遇縱火等「大量、惡意」攻擊，導致多條線路關閉、許多列車被迫改道。

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