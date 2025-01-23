日本長野車站爆隨機殺人！等公車民眾1死2傷 揮刀男逃逸

日本長野縣JR長野站公車等候區22日晚間發生隨機殺人事件，造成1死2傷，揮刀男子逃逸。（美聯社）

2025/01/23 00:42

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕遊日民眾注意！日本長野縣JR長野站公車等候區22日晚間發生隨機殺人事件，3人遭頭戴白布巾男子持刀攻擊，其中一名男子當場心肺停止，送醫不治，另外1男1女輕重傷，涉嫌殺人的男子逃逸，警方漏夜追緝中。

綜合日媒報導，當地時間22日晚間8點（台灣時間晚間7點）左右，日本JR長野站善光寺出口的公車等候區，有2男1女突然遭男子持刀具襲擊背部和腹部，其中，49歲的上班族男子腹部重傷昏迷，送醫搶救仍回天乏術，30多歲男子背部重傷但意識清醒，40多歲女子輕傷。

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持刀男子行凶後隨即逃離現場。調查顯示，嫌犯徒步走向附近一家旅館，隨後又被發現在車站附近徘徊。據報導，嫌犯約為中年，身高約170公分，體型消瘦，穿著套頭衫、長褲和眼鏡，頭上還戴著類似白布巾的東西。

報導指出，被攻擊的3人當時正在等待公車，他們互不相識，似乎也不認識嫌犯，警方已將這起事件列為隨機殺人事件，持續追緝嫌犯。

日本長野縣JR長野站公車等候區22日晚間發生隨機殺人事件，造成1死2傷。（美聯社）

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