廣島原爆將滿75周年 「黑雨」受害者獲認定「被爆者」

日本廣島原爆下週將滿75周年。（歐新社）

2020-07-29 20:17:54

〔即時新聞／綜合報導〕日本廣島原爆下週將滿75周年，廣島縣有84人稱是當時淋到含放射性物質「黑雨」的受害者，卻不在日本政府的援護對象內，因而提起訴訟，要求政府擴大救濟範圍，法院今（29）日全面認可原告的請求，將全體原告認定為原爆受害者「被爆者」。

綜合日媒報導，這是日本首起有關「黑雨」受害者的司法判決，廣島地方法院今天宣判，廣島縣男女及遺屬共84人應獲得與其他已被認定是「被爆者」相同的醫療保健福利，勒令政府向他們發放原爆受害者健康手冊。

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本案的爭議點在中央政府推定曾降大雨並列為援護對象的「特例區域」範圍是否妥當，以及原告等是否因淋到黑雨而遭受有損健康的過量輻射。法官高島義行就判決理由指出，「在特例區域外也有可能降下黑雨，淋到黑雨就可以認為是受到了輻射影響」，認定「原告等受黑雨影響患上了原爆導致的特定疾病」。

在第二次世界大戰最後幾天，美軍在1945年8月6日於廣島投下原子彈，爆炸後，日本政府在原爆中心的西北方劃定長約19公里、寬11公里的「特例區域」。區域內的人可獲得免費健康檢查，其中，被認定是由過量輻射引起的11種疾病患者，可獲得免費醫療照顧。

自訴遭受過量輻射的原告年齡為70至90多歲，廣島原爆後，他們在「特例區域」外淋到「黑雨」，並因食用被污染的水和農作物，罹患癌症、白內障等因核輻射導致的疾病。

2015至2018年，他們申請原爆受害者手冊卻遭到拒絕，2015年起相繼提起訴訟。地方政府則堅持認為，沒有科學證據表明具有放射性物質的大雨落在「特例區域」外和原告的健康問題是因暴露過量輻射所引起。

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