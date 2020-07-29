為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    廣島原爆將滿75周年 「黑雨」受害者獲認定「被爆者」

    日本廣島原爆下週將滿75周年。（歐新社）

    日本廣島原爆下週將滿75周年。（歐新社）

    2020-07-29 20:17:54

    〔即時新聞／綜合報導〕日本廣島原爆下週將滿75周年，廣島縣有84人稱是當時淋到含放射性物質「黑雨」的受害者，卻不在日本政府的援護對象內，因而提起訴訟，要求政府擴大救濟範圍，法院今（29）日全面認可原告的請求，將全體原告認定為原爆受害者「被爆者」。

    綜合日媒報導，這是日本首起有關「黑雨」受害者的司法判決，廣島地方法院今天宣判，廣島縣男女及遺屬共84人應獲得與其他已被認定是「被爆者」相同的醫療保健福利，勒令政府向他們發放原爆受害者健康手冊。

    本案的爭議點在中央政府推定曾降大雨並列為援護對象的「特例區域」範圍是否妥當，以及原告等是否因淋到黑雨而遭受有損健康的過量輻射。法官高島義行就判決理由指出，「在特例區域外也有可能降下黑雨，淋到黑雨就可以認為是受到了輻射影響」，認定「原告等受黑雨影響患上了原爆導致的特定疾病」。

    在第二次世界大戰最後幾天，美軍在1945年8月6日於廣島投下原子彈，爆炸後，日本政府在原爆中心的西北方劃定長約19公里、寬11公里的「特例區域」。區域內的人可獲得免費健康檢查，其中，被認定是由過量輻射引起的11種疾病患者，可獲得免費醫療照顧。

    自訴遭受過量輻射的原告年齡為70至90多歲，廣島原爆後，他們在「特例區域」外淋到「黑雨」，並因食用被污染的水和農作物，罹患癌症、白內障等因核輻射導致的疾病。

    2015至2018年，他們申請原爆受害者手冊卻遭到拒絕，2015年起相繼提起訴訟。地方政府則堅持認為，沒有科學證據表明具有放射性物質的大雨落在「特例區域」外和原告的健康問題是因暴露過量輻射所引起。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    紀念原爆74週年 安倍︰勿有第2個廣島、長崎
    2019-08-06 11:10

    紀念原爆74週年 安倍︰勿有第2個廣島、長崎
    逃過廣島原爆又遇上228 葉澤民一生充滿驚奇
    2018-03-01 10:11

    逃過廣島原爆又遇上228 葉澤民一生充滿驚奇
    雙捷1站進北市 新莊知識產業園區爆發

    雙捷1站進北市 新莊知識產業園區爆發
    「廣島全滅了」 首位向日軍告知原爆的日人辭世
    2017-05-30 22:54

    「廣島全滅了」 首位向日軍告知原爆的日人辭世
    廣島原爆公園 拒當寶可夢補給站
    2016-07-27 22:28

    廣島原爆公園 拒當寶可夢補給站
    花旗台灣榮獲「最佳國際銀行」肯定

    花旗台灣榮獲「最佳國際銀行」肯定
    國際今日熱門
    2020-07-28 22:09

    不爽龐皮歐制裁華為 華春瑩氣炸批：美國才是侵犯人權者

    2020-07-28 23:03

    新冠病毒並非源於自然 閻麗夢：華南海鮮市場是代罪羔羊

    2020-07-28 21:41

    指控歐盟太超過？ 臉書：調查「反托拉斯」侵犯員工隱私

    2020-07-28 23:57

    澳洲森林大火影響近30億動物 超出原預估量3倍

    yes123徵才補助

    LTN集點大放送

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播