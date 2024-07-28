風聲鶴唳！警察突闖湖北音樂節 樂迷旗幟莫名被搶遭暴力破壞！

湖北省宜昌市27日舉辦的「山海上古音樂節」，警方突然闖入活動現場，暴力毀壞樂迷帶來的旗子。（圖翻攝自李老師不是你老師X平台）

2024/07/28 19:37

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕在習近平主政下，中國近年言論、集會等自由受到大幅壓迫，一旦有任何出現對中國共產黨執政產生負面影響的事情，就會有公權力介入打壓。近日湖北省一場音樂活動上，就發生警方突然闖入現場，暴力毀壞樂迷帶來的旗子，相關畫面曝光後引發牆外熱議。

本月27日，湖北省宜昌市舉辦「山海上古音樂節」，當天下午突然有一批警察闖入現場，二話不說奪過樂迷們帶來應援的旗子，當場折斷所有旗桿，並沒收旗幟，甚至將部分樂迷強行帶走。從旅義華僑作家李穎分享的影片可以看到，警方折斷旗桿的方式相當暴力，不少在場樂迷被警察突如其來的舉動嚇到。

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據悉，主辦方對此表示不予負責，有被破壞旗子的苦主現身抱怨，「我們凌晨開車出發從西安到宜昌，一千多公里，到場後我們的旗桿被暴力破壞，主辦方叫喊『誰折的去找誰』。主辦方賣門票不應該為我們服務嗎？我們樂迷有了問題去找主辦方溝通，結果很多人都被拉黑了，主辦方踢皮球不管樂迷損失！」

該名苦主接著說，「不讓搖旗我們收了就行，直接暴力折斷，旗子也撕了……一根碳素旗桿最少在600（約新台幣2700元）以上，而且旗子內容也是通過審核的，希望給個說法吧，主辦方別光收錢不辦事，折斷的不只是旗桿，更是熱愛搖滾的人的心和精神。」

牆外網友看了紛紛表示，「共產黨已經到了風聲鶴唳、草木皆兵的程度，說明他們快完蛋了」、「在中共治下，連音樂節上的旗幟都成了危險品，這種荒謬的做法真是對『和諧社會』口號的極大諷刺」、「任何不是官方的旗子都被視作拉橫幅，都讓他們恐懼」、「今天能讓你們揚旗，明天你們就能斬木為兵、揭竿為旗，等下給我們的包包主席嚇死了」、「中共嚇死了，隨便一個旗都能以為是在抗議」。

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