為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　國際

風聲鶴唳！警察突闖湖北音樂節 樂迷旗幟莫名被搶遭暴力破壞！

湖北省宜昌市27日舉辦的「山海上古音樂節」，警方突然闖入活動現場，暴力毀壞樂迷帶來的旗子。（圖翻攝自李老師不是你老師X平台）

湖北省宜昌市27日舉辦的「山海上古音樂節」，警方突然闖入活動現場，暴力毀壞樂迷帶來的旗子。（圖翻攝自李老師不是你老師X平台）

2024/07/28 19:37

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕在習近平主政下，中國近年言論、集會等自由受到大幅壓迫，一旦有任何出現對中國共產黨執政產生負面影響的事情，就會有公權力介入打壓。近日湖北省一場音樂活動上，就發生警方突然闖入現場，暴力毀壞樂迷帶來的旗子，相關畫面曝光後引發牆外熱議。

本月27日，湖北省宜昌市舉辦「山海上古音樂節」，當天下午突然有一批警察闖入現場，二話不說奪過樂迷們帶來應援的旗子，當場折斷所有旗桿，並沒收旗幟，甚至將部分樂迷強行帶走。從旅義華僑作家李穎分享的影片可以看到，警方折斷旗桿的方式相當暴力，不少在場樂迷被警察突如其來的舉動嚇到。

據悉，主辦方對此表示不予負責，有被破壞旗子的苦主現身抱怨，「我們凌晨開車出發從西安到宜昌，一千多公里，到場後我們的旗桿被暴力破壞，主辦方叫喊『誰折的去找誰』。主辦方賣門票不應該為我們服務嗎？我們樂迷有了問題去找主辦方溝通，結果很多人都被拉黑了，主辦方踢皮球不管樂迷損失！」

該名苦主接著說，「不讓搖旗我們收了就行，直接暴力折斷，旗子也撕了……一根碳素旗桿最少在600（約新台幣2700元）以上，而且旗子內容也是通過審核的，希望給個說法吧，主辦方別光收錢不辦事，折斷的不只是旗桿，更是熱愛搖滾的人的心和精神。」

牆外網友看了紛紛表示，「共產黨已經到了風聲鶴唳、草木皆兵的程度，說明他們快完蛋了」、「在中共治下，連音樂節上的旗幟都成了危險品，這種荒謬的做法真是對『和諧社會』口號的極大諷刺」、「任何不是官方的旗子都被視作拉橫幅，都讓他們恐懼」、「今天能讓你們揚旗，明天你們就能斬木為兵、揭竿為旗，等下給我們的包包主席嚇死了」、「中共嚇死了，隨便一個旗都能以為是在抗議」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
時隔四年再出發 范瑋琪中國開唱發文「寸步難行」卻秒刪
2024/07/01 18:32

時隔四年再出發 范瑋琪中國開唱發文「寸步難行」卻秒刪
台LGBT攝影師赴中參展遭逼全身脫光！國台辦稱「攜帶58件淫穢物品」
2024/06/12 16:00

台LGBT攝影師赴中參展遭逼全身脫光！國台辦稱「攜帶58件淫穢物品」
疑司機不適！中國天津公車失控衝撞 已知1死8傷
2024/06/11 10:57

疑司機不適！中國天津公車失控衝撞 已知1死8傷
范瑋琪沉寂5年！奔中國高調復出 網刷整排：大牙加油
2024/06/29 17:35

范瑋琪沉寂5年！奔中國高調復出 網刷整排：大牙加油

挺選手拚好運 天天投票抽大獎！
國際今日熱門

2024巴黎奧運

挺選手拚好運

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播