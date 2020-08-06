廣島原爆75週年 倖存者逐漸凋零...

今日是廣島原爆75周年。（歐新社）

2020-08-06 10:13:57

〔即時新聞／綜合報導〕今日是廣島原爆75周年紀念日，廣島市照慣例展開悼念活動，不過受到今年武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情影響，和平紀念儀式到場人數僅有往年一成，約800人左右。然而目前日本「被爆者」（原爆倖存者）受到武漢肺炎疫情及年齡增長因素雙重夾擊下，人數持續下降。

綜合外媒報導，廣島市今早8點舉辦和平紀念儀式，「被爆者」與家屬代表、首相安倍晉三以及來自80國代表參加紀念儀式，並在投下原子彈的8點15分全員默哀。受到武漢肺炎疫情影響，今年並沒有設置一般民眾參加席位，參加者也僅有往年的一成，僅有800人左右。

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然而目前被爆者平均年齡已達83歲，人數約為136000人，在年齡增長與武漢肺炎雙重因素夾擊下，被爆者正逐漸減少，也有許多被爆者團體相繼解散，如何將原爆記憶傳遞下去也成為一項重要課題。

「日本原水爆被害者團體協議會」廣島分會理事長佐久間邦彦指出，儘管存在健康風險，但今年仍有被爆者參加，因為他們相信從廣島傳遞此訊息非常重要。佐久間邦彦強調，被爆者逐漸凋零的事實無法避免，「每年都有數千人消失，誰知道我們還剩下多少年時間？」

受到武漢肺炎影響，儀式參與者坐位保持適當距離。（法新社）

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