國際太空站驚現「反物質」 宇宙奧秘再添一筆

2016年，國際太空站（見圖）阿爾法磁譜儀（AMS-02）合作研究團隊，偵測到異常數量的反氦核，這無法用標準模型物理學解釋。現在，科學家表示，這些反氦核可能是假設中的「宇宙火球」的證據。（取自NASA官網）

2024/07/28 18:24

〔編譯陳成良／綜合報導〕據《生活科學》（LiveScience）網站25日報導，國際太空站（ISS）上的阿爾法磁譜儀（AMS-02）合作研究團隊，在8年前偵測到異常數量的反氦核（antihelium nuclei），這項發現挑戰了對宇宙的基本理解，更可能揭開新的物理學奧秘。

據報導，宇宙中存在著物質與反物質，當它們相遇時，會發生湮滅，化作能量。理論上，宇宙誕生之初，物質與反物質應該各佔一半，但我們所見的宇宙幾乎只有物質。科學家一直致力於尋找反物質，試圖解開這個宇宙之謎。

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阿爾法磁譜儀是一個大型的粒子偵測器，安裝在國際太空站上，用以研究宇宙射線。2016年，它偵測到數量異常多的反氦核（antihelium nuclei），這無法用現有的物理模型解釋。

為了解開這個謎團，研究團隊在發表於6月21日的《物理評論D》（Physical Review D）期刊的新研究中，提出了一個可能的解釋：這些反氦核（antihelium nuclei）可能來自於一種神秘的宇宙天體「火球」。

「火球」是一種理論上存在的、充滿能量的反物質區域，可能由暗物質碰撞產生。暗物質是一種神秘的物質，構成宇宙物質的約80%，但它不與光相互作用，因此無法直接觀測。

當「火球」碰撞時，會釋放出大量的反粒子，包括反氦核（antihelium nuclei）。這些反氦核會穿過宇宙，有些會抵達地球，被阿爾法磁譜儀偵測到。

這個發現雖然令人振奮，但仍然需要進一步的驗證。科學家將繼續分析數據，並進行更多研究，以確認「火球」是否存在，以及如何產生反物質。此外，國際合作的通用反粒子譜儀（GAPS）研究計畫，也將在今年發射一個氣球到南極洲上空，以偵測包括反氦核在內的反物質宇宙射線，這項研究可能提供更多線索。

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