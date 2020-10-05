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    川普確診》習近平慰問詞藏玄機？ 中國專家忍不住開嗆

    中共領導人習近平得知川普確診消息，致電慰問「我和我夫人彭麗媛謹向你和你夫人表示慰問，祝你們早日康復」。前為美聯社，後為彭博。（本報合成）

    中共領導人習近平得知川普確診消息，致電慰問「我和我夫人彭麗媛謹向你和你夫人表示慰問，祝你們早日康復」。前為美聯社，後為彭博。（本報合成）

    2020/10/05 13:53

    〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普與夫人梅蘭妮亞2日確診武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19），震驚全球，各國政要隨即進行慰問，中共領導人習近平則是拖了快30小時才發出慰問「謹向你和你夫人表示慰問」，對此關注中國經濟與科技發展的中國旅美評論家秦鵬不滿表示，這是封不情願的電報，中國網友也紛紛附和。

    川普夫婦2日被診出陽性反應，各國政要紛紛慰問，連北韓領導人金正恩都表示「驚悉」此消息，並向川普表示「真心祈願你和尊夫人早日治癒康復」，而習近平則是拖了快30個小時才致電慰問，表示「我和我夫人彭麗媛謹向你和你夫人表示慰問，祝你們早日康復」。

    秦鵬感到不滿，更在推特上忍不住開罵，「習近平的慰問電報充滿了共產黨領導人的那種高高在上的冷漠」，認為「謹向你和你夫人表示慰問」一句便表明這是封「極不情願的電報」。

    秦鵬痛批，這次發言「再一次讓世界看到中共的邪惡，保黨的愚蠢讓習近平越來越變成一個魔鬼」。

    許多中國網友更是紛紛附和「這個是格式化的，重要的是名字更換了一下」、「這讓我想起小時候被大人逼著給親屬拜年！極不情願又沒有辦法，硬著頭皮去」、「這頭蠢豬不會寫，可能是別人幫他寫的」、「真的很冷漠的慰問電，習近平比病毒還毒」、「哪有人稱自己老婆為夫人的，沒文化」、「慰問電充滿黨文化色彩，毫無人情味」、「你難為了習近平，他沒什麼文化，古文看不懂，文明點的白話文也不懂，只能在國內抄襲一點簡單空洞與沒有真情的文稿」。

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