川普確診》有問題？川普接受地塞米松治療 專家：這是重症用藥

美國總統川普確診武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）後，接受了類固醇「地塞米松（Dexamethasone）」的治療，但專家透露，這通常是給重症或需要氧氣治療的病患使用。（路透）

2020/10/05 11:22

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普確診武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19），其醫療團隊最新的說明指出川普接受了類固醇「地塞米松（Dexamethasone）」的治療，但美國專家透露，這通常是給重症或需要氧氣治療的病患使用。

據《路透》報導，麻薩諸塞州拉希醫學中心的傳染病專家麥奎倫（Daniel McQuillen）表示，他聽完白宮醫療團隊的記者會後，覺得川普的病情比先前樂觀的情況要嚴重得多。畢竟，美國傳染病學會確認地塞米松對武漢肺炎嚴重患者以及接受氧氣治療的病患有益，但研究顯示，地塞米松對輕症患者沒有幫助，甚至可能有害。

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據了解，川普在確診後，進行了「雷傑納榮製藥公司（Regeneron Pharmaceuticals）」仍在實驗中的抗體雞尾酒療法，以及為期5天的瑞德西韋療程。這兩種藥物在感染初期早期都可以預防病情惡化，但地塞米松一般來講只會給病情惡化的人使用。

約翰霍普金斯大學傳染病學專家艾達加（Amesh Adalja）說，他們會給進行氧氣治療的患者提供地塞米松，假如川普不需要呼吸機且能正常活動，的確是可以出院的，但這裡最大的問題是川普是否仍有惡化的風險。

事實上，武漢肺炎的感染症狀通常有兩個階段，首先是病毒所造成的影響，接著便是在某些情況下會導致人體免疫系統過度反應，導致器官受損。加利福尼亞大學戴維斯分校傳染病科主任科恩（Stuart Cohen）透露，有些患者可能一週內都是輕症，然後健康狀況迅速走下坡，這是很難預測的事情。

波士頓麻省總醫院傳染病醫師甘蒂（Rajesh Gandhi）也指出，部分武漢肺炎患者在首次出現症狀的一個星期之後開始惡化，例如呼吸急促和其他併發症等等。

不過，紐約諾斯韋爾醫療中心首席醫學官巴蒂內利（David Battinelli）表示，在他看來，醫療團隊說川普5日有機會可以出院是完全有道理的，但他同時也強調，川普若要完全康復還需要時間。

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