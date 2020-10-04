以煤炭收買選民 吉爾吉斯國會選舉傳賄聲

吉爾吉斯國會選舉今天投票，同時當地檢方針對有政黨以煤炭賄買選民的傳聞展開調查。圖為煤炭示意圖。（路透資料照）

2020/10/04 22:03

〔中央社〕吉爾吉斯國會選舉今天投票，於此同時檢方針對有政黨以煤炭賄買選民的傳聞展開調查，部分選民與小黨擔憂，賄選恐破壞了前蘇聯中亞地區這場罕見的競爭激烈選舉。

這個中亞前蘇聯加盟共和國雖有16個政黨競逐國會120席，但主要還是「團結黨」（Brimdik Party）與「我的祖國吉爾吉斯黨」（Mekenim Kyrgyzstan Party）篤定掌握多數席次。

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「團結黨」效忠現任總統秦貝科夫（Sooronbay Jeenbekov），秦貝科夫的胞弟、前國會議長阿斯優別克．秦貝科夫（Asylbek Jeenbekov）也是「團結黨」提名的候選人之一。

至於「我的祖國吉爾吉斯黨」則與馬特萊莫夫（Matraimov）家族聯手。這個家族的掌門萊伊姆貝克．馬特萊莫夫（Raiymbek Matraimov）曾擔任海關部門的要員，去年吉爾吉斯爆發反貪腐抗爭，他是被聲討的對象。

不過投票前夕發生兩起事件可能左右選情，首先是檢方正在調查有政黨以好幾大袋煤炭收買選民的傳聞，另一起則是網路廣傳不利於在野政黨的影片。

檢方2日表示，兩名頂尖大學男學生在飯店房間遭偷拍的影音，似乎影射在野政黨支持同性戀，這在風氣保守的吉爾吉斯引發反感。被影射的在野政黨則聲稱，這是意圖於選前抹黑他們。

由於2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情肆虐使得貧者更貧，許多選舉觀察人士警告，資源豐沛的政黨打算舞弊。

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