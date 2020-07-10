到處甩鍋？ 中國官媒：吉爾吉斯也爆「社區獲得性肺炎」

中國官媒今（10）日報導稱，同為中國西部鄰國的吉爾吉斯3月以來就爆發「社區獲得性肺炎」，8日一天內就造成42人死亡。（歐新社資料照）

2020-07-10 18:17:44

〔即時新聞／綜合報導〕中國駐哈薩克大使館9日稱哈薩克爆發「不明肺炎」，已致1772死，並稱致死率遠高於武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19），但遭哈薩克衛生部打臉駁斥是假新聞。中國官媒今（10）日報導稱，同為中國西部鄰國的吉爾吉斯3月以來就爆發「社區獲得性肺炎」，8日一天內就造成42人死亡。

中國駐哈薩克大使館9日發布公告，提醒在當地的中國公民注意防範「不明肺炎」。公告稱，根據哈薩克媒體報導，今年上半年，不明肺炎已導致1772人死亡，僅6月就有628人死亡，其中也包括中國公民，稱該病致死率遠高於武漢肺炎，但事後遭哈薩克衛生部打臉，駁斥是假新聞。

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無獨有偶，中國官媒《環球時報》、《人民網》指出，與新疆及哈薩克接壤的中國另一個西部鄰國吉爾吉斯，今年除武漢肺炎外，3月以來也發生了「社區獲得性肺炎」，截至本月8日已造成310人死亡，8日當天就有42人死亡。

報導稱，吉爾吉斯的「社區獲得性肺炎」與哈薩克的「不明肺炎」是否有關聯，目前尚不得而知，未進一步說明，引發吉爾吉斯這波「社區獲得性肺炎」疫情的主要原因為何，報導也未引述吉爾吉斯官方相關說明。

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