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    以色列新禁令疑過度限制自由 數千民眾上街抗議

    10月3日有數千名以色列民眾上街抗議政府作為，不畏政府9月30日通過的新禁令。（法新社）

    10月3日有數千名以色列民眾上街抗議政府作為，不畏政府9月30日通過的新禁令。（法新社）

    2020/10/04 09:50

    〔即時新聞／綜合報導〕以色列議會9月30日批准1項法令，為了遏止武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）病毒擴散，禁止民眾在距離住家1公里以外的地方進行示威活動，對此，10月3日依然有數千名以色列民眾上街抗議政府作為，不畏新禁令。

    據《路透》報導，就在新法通過的第3天，以色列居民不畏該法，依舊上街示威，抗議總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）對武漢肺炎處理的失職，以及以色列政府過度的貪污，新法禁止民眾在距離住家1公里以外的地方進行示威活動，儘管以色列政府稱是為了遏止病毒傳播，但部分人士認為，納坦雅胡就是在打擊言論自由。

    《路透》指出，昨天（3日）晚間的大多數抗議活動規模較小，分散在全國各地，但仍有數千人聚集在以色列第2大城特拉維夫（Tel Aviv），小部分示威者與警方爆發嚴重衝突，並且試圖封街，根據以色列警方發言人陳述，約有15人遭逮，目前以色列多數經濟活動仍維持禁止狀態。

    據了解，過去幾週以來，許多以色列人要求納坦雅胡下台，認為其處理疫情不當，並抗議政府貪腐導致人民生計困難。就疫情來說，民調內僅25%民眾對納坦雅胡有信心。針對各項指控，納坦雅胡表示，他認為此次危機處理得不錯，也沒有任何政治理由去阻止抗議活動進行。

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