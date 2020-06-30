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西岸兼併計畫原定明上路 以色列內閣政府傳分歧

以色列預定明日開始西岸兼併計畫，內閣政府卻傳意見分歧。（路透）

以色列預定明日開始西岸兼併計畫，內閣政府卻傳意見分歧。（路透）

2020-06-30 12:50:34

〔即時新聞／綜合報導〕以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）預計7月1日將實施約旦河西岸兼併計畫，內閣政府卻傳出不同意見，國防部長甘茨（Benny Gantz）昨（29）日透露，在武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情危機下，兼併計畫並非緊急。

綜合外媒報導，美國總統川普1月公布中東和平計畫，其中承認以色列在約旦河西岸的主權，並提到將支持巴勒斯坦建國。以色列總理納坦雅胡和反對派領導人甘茨組成聯合政府後，宣布最快將在7月1日間並約旦河西岸地區。

西岸兼併計畫預定的日期將至，國防部長甘茨昨（29）日首次透露，可延後兼併計畫。甘茨表示，與武漢肺炎無關的議題，可以等到疫情過後，甘茨也預估，疫情帶來的公衛危機恐持續18個月。

總理納坦雅胡卻持不同意見，在所屬政黨以色列聯合黨（Likud）的一次非公開會議中，納坦雅胡表示，甘茨領導的選舉聯盟藍與白（Blue and White）並非事件的決定性關鍵，並提到，目前仍持續與美國接觸中。

國際反對聲浪再過去幾週持續增加，包括巴勒斯坦地區領導人、聯合國、歐盟及阿拉伯國家都公開譴責以色列的計畫，強調併吞西岸領土將違反國際法。聯合國人權事務高級專員巴舍萊（Michelle Bachelet）呼籲以色列，停止併吞約旦河西岸巴勒斯坦領土的非法計畫，並警告這項行動可能導致致命的衝突。

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