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    總理貪污比疫情更可怕？ 以色列人頂強水柱怒吼：總理下台！

    面對警方的強力抗暴水柱，示威群眾跪地仍堅定怒喊：「總理下台！」（法新社）

    面對警方的強力抗暴水柱，示威群眾跪地仍堅定怒喊：「總理下台！」（法新社）

    2020-07-15 23:56:40

    〔即時新聞／綜合報導〕面對急速攀升的失業率以及疫情影響，數千名以色列人於當地時間14日聚集在總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）住家前示威，要求辭職下台。示威者強調：「最致命的病毒並非武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19），而是貪污。」面對警方的強力水柱鎮壓，示威群眾跪地不退。

    綜合外電報導，示威發起人之一哈斯克爾（Amir Haskel）號召群眾14日集會抗議。7月14日正是法國大革命週年紀念，示威的訴求也呼應法國大革命時的口號「自由、平等、博愛」。許多示威者戴上口罩，但未保持社交距離，他們認為，總理的貪污行徑比武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）更可怕。

    目前以色列的失業率從2月的的3.4%大幅攀升至23.5%；同時間武漢肺炎疫情仍持續升溫，目前確診病例以來到4萬1200例368人喪生。在疫情和經濟的雙重壓力下，以色列人們對於執政當局的不滿日漸升高。

    納坦雅胡今年1月被依賄賂、詐欺和背信等罪名起訴，目前仍接受司法審理，示威者認為，執政者的執政能力和人格都已不適任，應盡速下台。

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