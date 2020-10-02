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    雪上加霜！7口之家因野火失去家園 避難期間全員確診武漢肺炎

    野火肆虐美國西海岸，人們心愛的家園遭烈焰焚毀。（美聯社）

    野火肆虐美國西海岸，人們心愛的家園遭烈焰焚毀。（美聯社）

    2020/10/02 10:45

    〔即時新聞／綜合報導〕美國近期爆發西海岸野火，燒毀無數市鎮，當地一個7口之家在災難中徹底失去家園，而在避難期間又被證實全員確診武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19），對這悲慘的家庭而言無疑是雪上加霜。

    根據《CNN》報導，在美國西海岸大火中，華盛頓州東部沃爾登（Walden）有高達80％的土地被烈焰燒毀，其中包括消防局、郵局、市政廳及圖書館，而格雷厄姆（Graham）一家也在大火中失去了心愛的家園。

    馬修·格雷厄姆（Matthew Graham）及妻子傑西卡（Jessica）育有5名小孩，一家人上月外出拜訪兄長，沒想到期間野火突然蔓延，熊熊烈焰吞噬了他們賴以為生的房舍、穀倉及附屬建築，由於他們離家時並未計畫遠行，所有重要物品都留在家中而遭焚毀。

    禍不單行地，在知悉家園受到祝融之災後，他們一家被迫暫時投靠妻子娘家，一大家人擠在一起，導致全員最終染上武漢肺炎，且均已出現發燒等症狀，目前他們被迫待在隔離區中等待身體復原，而重建家園之路仍相當漫長。

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