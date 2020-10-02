疫苗問世別太樂觀 英學者估生活重回正軌得半年以上

全球科學團隊正加緊武漢肺炎疫苗研發速度。（路透）

2020/10/02 08:03

〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情在全球仍然嚴峻，各界無不將希望放在疫苗研發上，但科學團隊悲觀地認為，即便有效疫苗在不久的將來問世，仍要經過半年時間才可能恢復正常生活。

《BBC》 報導，疫苗時常被認定是終結大流行的「聖杯」，目前全世界的科學家皆以前所未有的速度研發超過200款疫苗。由英國皇家學會號召組成的研究團隊提出報告，提醒大眾需要對疫苗的效果和時效性有實際的認知，「疫苗為終結大流行的可能性帶來巨大希望，但我們都知道，歷史上許多疫苗的研發都是失敗收場。」

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倫敦帝國學院首席化工教授Nilay Shah說，「即便疫苗問世，也不代表所有人能夠在1個月內接種，這會是6個月、9個月甚至1年的時間」、「突然在明年3月恢復正常生活是不可能的。」

報告中也提到了整個疫苗療程可能面臨的困境，例如某些實驗方式在過去沒有大規模製造的經驗，製造疫苗和防護品的原物料供應，以及部分疫苗需要零下80度保存的情況下，冷凍設備是否齊全等。Shah估計，屆時施打武漢肺炎疫苗的速率將是年度流感疫苗的10倍，需要3萬名訓練有素的全職員工才能應付。

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