武肺、氣候變遷使美國野火加劇 西部經濟產出受損恐惡化

隨武漢肺炎和氣候變遷的影響，美國野火發生的頻率加劇，尤其西部的情況特別嚴重，進而對經濟產生嚴重威脅。（法新社）

2020-07-14 22:07:02

〔即時新聞／綜合報導〕舊金山聯準會13日釋出的研究表明，隨武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）和氣候變遷的影響，美國野火發生的頻率加劇，尤其西部的情況特別嚴重，進而對經濟產生嚴重威脅。

《路透》報導，「野火危機」會發生原因有2，是由於大火與防災資金不足。前者經科學家證實會因為氣候變遷加劇；而研究人員解釋，武肺疫情則增加後者發生的機率，因為封鎖的緣故，政府的收入下降造成財政緊縮，意味著政府會選擇削減其對野火抑制和預防的資金。

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美國西部亞利桑那州、加利福尼亞州、愛達荷州、內華達州、俄勒岡州、猶他州和華盛頓州的經濟產出有52%都承受著野火危機，隨著野火的發生更加頻繁以及規模加劇，這些地區的經濟陷入更嚴重的情勢，研究人員預估，到了2040年，受到野火威脅的經濟產出比例將上升到56%。

研究人員指出，這些州的高風險經濟產出總值，將從2018年的2.1兆美元（約新台幣62兆元）增加到2040年的4兆美元（約新台幣118兆元），更預估，若是野火的情勢再更加特殊，受到威脅的經濟產值將增加到4.4兆美元（約新台幣130兆元）。

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