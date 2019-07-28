北極圈今夏野火四起 燃燒煙霧太空竟可見

2019-07-28 10:27

〔即時新聞／綜合報導〕當熱浪不斷侵襲歐洲之際，北極圈發生有史以來最嚴重的野火季，衛星觀測影像顯示，格陵蘭、西伯利亞和阿拉斯加地區野火燃燒產生的煙霧，大到連太空都看得見。

根據《衛報》 報導，北極圈今年出現史上最熱的6月，自月初以來，已經有100多個地區發生野火，包含俄羅斯49個州中就有11州出現野火災情。聯合國氣候監測機構世界氣象組織（World Meteorological Organisation）表示，北極圈野火的情況是「前所未見」的。

野火發生最大的地區在俄羅斯伊爾庫次克（Irkutsk）、克拉斯諾雅斯克（Krasnoyarsk）和布里亞共和國（Buryatia）3地，據推測是閃電造成。隨著野火燃燒的煙霧飄散，使得西伯利亞的新西伯利亞市（Novosibirsk）空氣汙染嚴重。

阿拉斯加估計有400多個地區發生野火，氣候學家湯瑪斯（Rick Thomas）估計，直至本月24日，阿拉斯加野火燃燒總面積約為83.3萬公頃（206萬英畝）。

倫敦政經學院（LSE）的環境地理學家史密斯（Thomas Smith）告訴《今日美國》的記者，從衛星觀測來看，16年以來北極圈從未發生如此嚴重的野火，「這是地球上面積最大的火災之一，有些野火燃燒的面積可能超過了10萬公頃。」

世界氣象組織表示，北極圈6月野火燃燒產生的二氧化碳竟高達5000萬公噸，相當於瑞典一年的二氧化碳排放總量。

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