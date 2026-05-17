記者問鄭麗文是百年奇才？趙少康反問：你不覺得嗎？

國民黨主席鄭麗文。（資料照）

國民黨主席鄭麗文在內部「空戰執行力」培訓課程，自豪靠「鄭習會」已經搞定北京，訪美再搞定華盛頓，「選舉就好選了」。國民黨事後指此內容與事實不符，但前中廣董事長趙少康被問到對鄭麗文的評價是否是「百年奇才」，趙反問記者：「你不覺得嗎？」

趙少康日前諷刺，鄭麗文聲稱「已經舉辦鄭習會，搞定了北京，接下來去美國，搞定華盛頓之後，大家選舉就好選了」，真的要「大大恭喜國民黨」！鄭麗文「一婦當關 萬夫莫敵」，國民黨只要靠鄭麗文一人，既能搞定北京，又能搞定華盛頓，還能會見美國總統川普，更可以得諾貝爾和平獎，將來還要重返聯合國，重振中華民國國威。

請繼續往下閱讀...

趙少康昨受訪表示，國民黨主席以前都不是這樣子嘛，也許國民黨之所以丟掉政權，也是因為主席不像鄭麗文這樣；如果鄭麗文當主席，國民黨根本不會把政權丟掉，「我們現在期待國民黨、期待鄭主席把政權拿回來」，大家對她的期待就在這裡。

不過，記者問到鄭麗文從參選以來，只要遇到爭議的意見，都說媒體造謠，會不會覺得她有些失格？趙少康表示，鄭麗文說自己沒批評過他，「我才從來沒有批評過她」，他都是對事，沒有講她個人怎樣沒有。但國民黨不能變成一言堂、變成一個獨裁黨，連事情都不能談，這很奇怪。

趙少康說，跟鄭麗文意見不同，就精神有問題，就很難理性溝通，「跟妳意見不同，就大家不要相信他的話」，這不好。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法