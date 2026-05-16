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    首頁 > 政治

    CBS主播圓山飯店報導川習會被禁止 ?德國記者求證：團隊吵到其他住客

    2026/05/16 22:15 即時新聞／綜合報導
    多庫皮爾指控，他被圓山大飯店禁止「在飯店物業範圍內播報任何政治內容」。（圖擷自「CBS Evening News」YT）

    多庫皮爾指控，他被圓山大飯店禁止「在飯店物業範圍內播報任何政治內容」。（圖擷自「CBS Evening News」YT）

    美國CBS新聞網主播多庫皮爾，因未取得中國簽證，被迫在台灣「隔空報導川習會」。不過他事後指控，圓山大飯店老闆對他的報導方向不滿，他被禁止「在飯店物業範圍內播報任何政治內容」。對此，德國駐台記者戴達衛向飯店求證，指出是CBS團隊未告知飯店，要在陽台進行直播連線，已影響其他住客安寧，才不同意於飯店內進行拍攝。

    多庫皮爾在台灣隔空報導川習會，他在直播連線的最後幾句話中，暗示台灣社會氣氛緊張、人心惶惶，甚至說有些人不敢接受採訪，連飯店都不准他們在飯店內「談論任何政治議題」。

    戴達衛在臉書發文表示，他今天致電圓山大飯店求證，飯店方說明，CBS團隊確實入住圓山，但主要問題並不是所謂「禁止談論政治」，而是他們事前並未告知飯店，打算在陽台進行直播連線。由於直播時間是在凌晨，音量已經影響到周遭住客休息，才引發住客向飯店反映。

    戴達衛指出，飯店向他說明，圓山作為具有特殊歷史與官方色彩的飯店，若涉及高度敏感議題，確實會希望避免事件延燒到飯店本身。但核心問題仍然是媒體團隊應事先告知並協調，若有需要，飯店也可協助將相關申請送交主管機關交通部審核。飯店方強調，他們一向歡迎國際媒體朋友來台、來飯店進行報導。

    戴達衛說，這段報導的結尾實在令人質疑，「這是在為整個故事的敘事效果鋪陳嗎？還是刻意營造一種『台灣是一個極度恐懼、人人不敢說話的社會』的印象？」他直言，「這樣的描述，跟我所認識的台灣，真的一點也不像」。

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