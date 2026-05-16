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    首頁 > 政治

    教師為這事PO文謝學生 小英又海巡「下次我到你課堂」網暴動了

    2026/05/16 22:25 記者蘇孟娟／台中報導
    前總統蔡英文（左2）14日在東海大學路思義教堂演講，受學生熱烈歡迎。（記者蔡淑媛攝）

    前總統蔡英文（左2）14日在東海大學路思義教堂演講，受學生熱烈歡迎。（記者蔡淑媛攝）

    前總統蔡英文日前到台中東海大學路思義教堂演講，人氣爆棚，事後有老師PO文謝學生，「我知道蔡英文的演講和我的課不能兼得，你們選擇來上我的課，讓我很感動，因為連我都想衝進教堂」，感謝文又被小英海巡到，在底下留言「或是下次我到你課堂，也是一種選擇」，底下網友全暴動了，湧入不少學校老師相繼許願「妳來！妳來！」。

    蔡英文近來每到學校演講都引起大轟動，14日她到東海大學開講又人氣爆棚，她還貼文稱是「東海大學的易燃物」，讓網友笑翻。

    事後有看似東海大學教師也在社群平台PO感謝文，感謝到課的同學，稱「我知道蔡英文的演講和我的課不能兼得，你們選擇來上我的課，讓我很感動」，更稱「因為連我都想衝進教堂」。

    沒想到這則貼文又被蔡英文海巡到，還在下方留言「老師，或是下次我到你課堂，也是一種選擇」。

    小英的留言又引起網友暴動，尤其有不少老師搶發聲，「不知道是否有這個榮幸，讓我的課也列入您的選擇」、「小英總統，我的咖啡課歡迎您」、「小英總統可以來我們學校嗎」、「小英總統，您下次願意往北一點的課堂上嗎」，還有看似學生推老師參戰「老師～小英發出了戰鬥邀請了」。

    更多人則是不忍了連連「譴責」，「小英總統不要撩老師」、「小英總統不要到處堆易燃物」、「不要到別的教授課堂上搗亂～講不聽內」、「你不要這樣整間教室會燒掉」、「你這樣跟媽祖進香停駕有什麼兩樣」。

    教師感謝文被蔡英文海巡留言，網暴動了。（擷自Threads）

    教師感謝文被蔡英文海巡留言，網暴動了。（擷自Threads）

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