沒人教？習近平會晤川普 被抓「衣服出包」不符禮儀糗大了

習近平坐下時沒有解開西裝扣子，有違基本紳士禮儀，也讓他從「習大大」變成「肚大大」。（美聯社）

美國總統川普訪中與領導人習近平展開川習會。已故作家李敖長女李文發現，兩人在正式會談中，習近平坐下時沒有解開西裝扣子，有違基本紳士禮儀，也讓他從「習大大」變成「肚大大」。李文也疑惑：「大國要有大國的風範，大國國家的最高領導居然沒有人去教他禮儀嗎？」

目前居住在紐約的李文，昨天在臉書發文說，看新聞時發現總統川普去中國的新聞，沒想到居然看到新聞中、習近平穿著扣上鈕扣的西裝外套坐下的畫面。基本紳士禮儀，是坐下來的時候要把西裝的扣子解開，特別是「單鈕扣西裝」（a one-button suit），這樣子會坐得比較舒服，衣服也不會有皺紋，此外扣子不會凸出來。

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李文說，大家都知道習大大是有肚子的人，他也怕坐下來解開扣子的話，大家會看得更多，但事實上是不解開大家反而會看得更多。李文疑惑寫道，「大國要有大國的風範，大國國家的最高領導居然沒有人去教他禮儀嗎？」她也笑稱，「還是我們紐約佬比較聰明，扣子解開用手擋住。」

最後，李文不忘批評，台灣這種級別，有一堆人的人吃相，坐像、談吐、穿著以及身體語言，都被她在台灣的9年批評了一遍，現在她真的不忍心要開始批評中國了。她也笑稱，自己現在不住北京和廈門了，所以可以儘管批評了。

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