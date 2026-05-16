參選台北市長獲阿扁力挺 沈伯洋：我有約他打戰鬥陀螺

沈伯洋一現身大龍峒保安宮，立刻展現高人氣，大批熱情民眾紛紛湧上前，伸出雙手要求握手、合照。（記者劉信德攝）

民進黨13日提名立委沈伯洋參選台北市長，前總統陳水扁也發布影片，翻唱當年競選台北市長時的競選歌曲《台北新故鄉》助陣。沈伯洋今（16日）受訪時笑說，阿扁最近在網路上非常活躍，他也有約對方一起打戰鬥陀螺。

沈伯洋今天首度進行競選行程，首站前往台北保安宮參香祈福，他受訪表示，阿扁總統最近在網路上非常活躍，「我有跟他約說要不要打戰鬥陀螺，也有跟他講說我不會帶『爆刃』，叫他不用緊張」。

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沈伯洋說，先前曾接受陳水扁的專訪，兩人一直以來都有意見上的交流，希望接下來能針對陳水扁過往市政作為，有哪些事情應該要被延續卻沒有被延續，來做討論。

此外，民進黨立委黃捷、吳沛憶昨在社群平台發布跳舞影片，沈伯洋於影片下方留言「不揪」引發討論。沈伯洋被問到此問題露出疑惑表情，並表示以為自己沒有把留言送出去，這下被大家知道了。

沈伯洋提到，黃捷、吳沛憶是他長期以來的戰友，也是好朋友，不過他強調，「不揪」是怎麼沒有邀他一起過去，不是說要一起「跳舞」，他並不會跳舞；不過他也打趣說，可以請同台的立委王世堅拉小提琴助陣。

沈伯洋今至大龍峒保安宮參香。（記者甘孟霖攝）

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