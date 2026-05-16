中國、國民黨為何怕台獨？小笠原欣幸曝內心深處恐懼

日本學者小笠原欣幸。（資料照）

ˋ恩對美國總統川普提到「不希望有人走向獨立」，日本學者小笠原欣幸指出，台灣局勢的真正結構，一直以來都是「統一」與「維持現狀」的拉鋸，而非「統一」與「獨立」的對決，實際上，現行制度幾乎不可能實現台獨。而目前仍無法確定川普是否真的了解中國「反對台獨」背後的政治含意。

至於為什麼國民黨如此痛恨、而共產黨如此懼怕台獨？他表示，國民黨害怕台獨使他們失去立足之地；對共產黨來說，則是民進黨始終不承認「一個中國」讓他們始終擔心民進黨「隨時在密謀台獨」。

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小笠原欣幸今日在臉書發文表示，所謂的「台灣獨立」，指的是解體目前統治台灣的「中華民國」，並建立「台灣共和國」或「台灣國」。而「獨立派」，則是指追求此一建國獨立理念的人群。這是台獨最本質的定義，在中國則被稱作「法理台獨」。外界常出現「若台灣宣布獨立」這種假設，但這其實與現實脫節。「宣布獨立」在台灣成為熱烈討論的話題，已經是民主化初期、1990年代的事了。台灣若要實現獨立，必須修憲公投，可謂困難重重。目前「維持現狀」是多數主流。

既然如此，為什麼「台灣獨立」仍不斷被當作焦點？小笠原欣幸指出，民進黨政治人物與支持者，內心深處仍存有獨立的理念，這是民進黨的精神支柱。因此，民進黨不會否定獨立的可能性，也不喜歡他人對此全盤否定。作為「理念」的台灣獨立，至今依然存在。

反觀國民黨害怕中華民國消失，將失去立足之地，即便深知台獨不可能實現，但為了制衡民進黨，激發支持者危機意識，因此不斷批評民進黨「企圖走向台獨」；此外，中國同樣恐懼台獨，中國的台灣問題專家其實很清楚建國獨立在現實上行不通，但對共產黨而言，民進黨是不承認「一個中國」、阻礙統一的敵對勢力，由於極度不信任，他們始終覺得民進黨隨時在密謀台獨。

小笠原欣幸指出，最核心的問題是，中國刻意用「反對台獨」的外衣來包裝其「促進統一」的真正意圖。中國若哪天真採取軍事行動，勢必會以「台灣企圖獨立」為藉口，試圖將暴行正當化。在中國的情報操作下，盲目相信這種說法的人不在少數，現今中國傳遞的這套論述，也經常被日本媒體轉載進而傳入日本。

小笠原欣幸：川普未必了解中國反對台獨背後政治含意

小笠原欣幸表示，對中國而言，無論是叫做「台灣」還是「中華民國」，只要台灣擁有獨立的國家體制，本身就是不被允許的。中國同樣不承認「中華民國是主權獨立國家」的立場。這才是中國所謂「反對台獨」的核心真意。中華民國的國家體制自蔣介石時代便存續至今。台灣局勢的真正結構，一直以來都是「統一」與「維持現狀」的拉鋸，而非「統一」與「獨立」的對決。若未能理解這一點，將會徹底誤判整個台灣局勢。

最後他也說，綜觀各界對「川習會」的報導，川普是否充分理解了中國「反對台獨」背後的政治含意，目前仍充滿極高的不確定性，雖然情勢複雜，但日本與台灣都必須保持定見、切勿被川普的發言牽著鼻子走。無須過度解讀其口頭言論，而是應將焦點放在密切注視美國政府實質的下一步動向。

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