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    首頁 > 政治

    台中白營內訌！楊寶楨控「集體霸凌」 嗆江和樹：傷人後才說團結

    2026/05/16 19:01 記者張軒哲／台中報導
    民眾黨台中隊成立，黨主席黃國昌替議員參選人披綵帶授旗。（記者張軒哲攝）

    民眾黨台中隊成立，黨主席黃國昌替議員參選人披綵帶授旗。（記者張軒哲攝）

    民眾黨前發言人楊寶楨有意角逐台中市東南區市議員，她12日稱若黨中央不提名她，考慮脫黨參選，14日又改口說會尊重黨內評估。今日上午民眾黨台中隊成立，市議員江和樹在臉書質疑楊未出席，楊寶楨隨後也在臉書反擊，對此，台中市黨部主委陳清龍表示，今日是替正式提名市議員參選人授旗，建議楊寶楨暫時不要出席。

    江和樹下午在臉書指出，「楊寶楨，如果妳真的想參選，今天其實是最好的機會。主席在、主委在、所有候選人幾乎都在現場。有什麼誤會、有什麼心結，見面三分情，大家都可以坐下來說清楚。但妳最後選擇不出現。如果今天妳願意來，相信沒有人會阻擋妳進場，更沒有人會排斥妳。因為我們都是一家人。大家真正希望看到的，不是隔空喊話，而是在需要團結的時候，妳願不願意站出來，跟大家一起面對。」

    楊寶楨說，因為陳清龍主委怕現場狀況不可控，可能會失焦，所以也尊重主委的安排，沒有去到現場。江和樹議員在沒有搞清楚原因的情況下，就在臉書上批評我「人在哪裡」，傷害都造成了，再回過頭說希望團結？近期忍受著台中市幾位參選人的集體言語霸凌，黨中央和台中市黨部都視而不見？什麼時候才要管？這真的是黨要的團結嗎？

    陳清龍表示，市黨部持續與楊寶楨接洽中，要尊重黨內提名機制，如果楊寶楨最後未獲提名，要脫黨參選，也尊重她的決定。

    台中市議員江和樹在臉書質疑前發言人楊寶楨。（擷取自江和樹臉書）

    台中市議員江和樹在臉書質疑前發言人楊寶楨。（擷取自江和樹臉書）

    楊寶楨臉書吐苦水，表示忍受同黨參選人集體言語霸凌。（擷取自楊寶楨臉書）

    楊寶楨臉書吐苦水，表示忍受同黨參選人集體言語霸凌。（擷取自楊寶楨臉書）

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