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    首頁 > 政治

    李四川三重造勢搶攻綠營票倉？蘇巧慧：進步的新北是彩色的

    2026/05/16 18:39 記者黃政嘉／新北報導
    民進黨新北市長參選人蘇巧慧（中）說，進步的新北是彩色的，期待用正面論述說服市民，她就是下個世代最值得期待的新北市長候選人。（記者黃政嘉攝）

    民進黨新北市長參選人蘇巧慧（中）說，進步的新北是彩色的，期待用正面論述說服市民，她就是下個世代最值得期待的新北市長候選人。（記者黃政嘉攝）

    國民黨新北市長參選人李四川今晚將在三重與台北市長蔣萬安、新北市長侯友宜聯合造勢，民進黨新北市長參選人蘇巧慧今受訪被問到，是否覺得李四川在搶攻綠營優勢選區？蘇巧慧回應，進步的新北是彩色的，城市本來就會有不同的聲音、意見，做首長的，就是統合這些意見，創造更漂亮的未來，她期待用正面論述說服市民，「蘇巧慧就是下個世代最值得期待的新北市長候選人」。

    蘇巧慧今午到深坑萬福福德宮，和民進黨新北市議員陳乃瑜與鄉親座談後受訪，對於今晚李四川與蔣萬安、侯友宜造勢，是否覺得李四川在搶攻綠營優勢選區？蘇巧慧回應，她一直覺得進步的新北是彩色的，本來城市就是會有不同的聲音、不同的意見，但做首長的，就是把這些意見都能統合起來，創造出一個更漂亮的未來。

    她表示，「所以我持續地朝這樣的方向和步驟前進，也陸續提出了六大福利政見、四大青年政見，現在又有三大家庭照顧政見，以及新皇冠海岸、鑽石山城這些觀光政策」，她說，這場選戰「我會期待用正面的論述，用政見和願景向市民報告，也說服市民，蘇巧慧就是下一個世代最值得期待的新北市長候選人，我們很希望為新北市一起來努力」。

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