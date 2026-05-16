白營台中誓師獨缺她！江和樹臉書開撕楊寶楨：關鍵時刻妳人在哪？

台灣民眾黨在台中市黨部舉辦「民眾台中隊」誓師大會。（記者張軒哲攝）

民眾黨前發言人楊寶楨有意角逐台中市東南區市議員，她12日稱若黨中央不提名她，考慮脫黨參選，14日又改口表示會尊重黨內評估，今日上午民眾黨台中隊成立，黃國昌未正面回應此事，但市議員江和樹下午在臉書指出，台中隊成立的重要時刻，最想參選的楊寶楨卻沒出現，「大家在意的從不是誤會，而是關鍵時刻妳人在哪？」

台灣民眾黨今（16）日在台中市黨部舉辦「民眾台中隊」誓師大會，全場凍蒜聲此起彼落，民眾黨主席黃國昌親自為六位在地打拼的優質參選人披彩帶、授戰旗。

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黃國昌會後受訪，媒體詢問「楊寶禎曾說要脫黨參選，後稱誤會已經溝通了」，他並未正面回應，僅答稱「重要的事情，為民眾台中隊的成立，今天站在各為前面6名白營提名參選人都是一時之選，通過黨內民主程序正式獲得提名。」

江和樹下午在臉書指出，「楊寶楨，如果妳真的想參選，今天其實是最好的機會。主席在、主委在、所有候選人幾乎都在現場。有什麼誤會、有什麼心結，見面三分情，大家都可以坐下來說清楚。但妳最後選擇不出現。如果今天妳願意來，相信沒有人會阻擋妳進場，更沒有人會排斥妳。因為我們都是一家人。大家真正希望看到的，不是隔空喊話，而是在需要團結的時候，妳願不願意站出來，跟大家一起面對。」

楊寶楨回應

對此，楊寶楨表示，這幾天已經有和台中市黨部以及黨中央來進一步的聯繫溝通，也把之前有一些誤會都進行了釐清。對於黨內而言，東南區這個選區是艱困選區，所以目前他們也都還在討論跟評估當中；他也很明白的表達，就是想要參選東南區這個選區的市議員選舉，會尊重黨內的機制，但也仍然會參選到底。那對於近期外界有很多的一些建議跟指教，也都表達尊重。

江和樹臉書點名楊寶楨缺席白營台中隊成立大會。（記者張軒哲攝）

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