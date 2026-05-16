爭取台中設無人機智慧製造中心 何欣純向鄭麗君請命

鄭麗君、劉世芳與何欣純，與民眾面對面對談，積極回應百工百業的需求。（記者蔡淑媛攝）

民進黨啟動「台灣好生活」縣市政策宣講，第2場由行政院副院長鄭麗君領軍，與內政部長劉世芳到台中為市長參選人何欣純助講，何欣純再次重申軍購案被藍白刪除的4700億元，流失台中傳統產業升級轉型機會，喊話立法院副院長江啟臣及台中立委，應儘速支持行政院未來提出的無人機相關特別條例，支持台中的中小微型企業。

何欣純強調，無人機產業鏈在台中，擁有最完整的精密製造、智慧產業等，具有完整產業鏈，而嘉義縣則是研發中心，她當面向鄭麗君請命，並非442億元全數都給嘉義，爭取在台中設置無人機智慧製造中心，扶植台中無人機智慧製造產業鏈，讓經濟好，產業好，台中有未來。

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何欣純推出「六欣市政」，針對兒童老人福利、交通、產業、建設、農業青年政策，強調中捷藍線過了8年還沒動工，她當選一定趕快蓋捷運環線，加速完成台鐵山海環線及環狀公路網；增加育兒津貼、補助老人健保、敬老卡擴大使用、補助腸病毒疫苗，還有營養午餐免費政策等，打造欣欣向榮的大台中，讓市民擁有6星級好生活。

何欣純今天帶領民進議員參與台灣好生活宣講，強調「台中隊準備好了！」從過去合作、舉辦座談會，拜票黃昏市場、菜市場及社區活動，彼此都積極配合，一項項推出共同政見，要為台中市民來服務，打造創「欣」台中市。

鄭麗君、劉世芳與何欣純也與民眾面對面，說明執政成績及未來願景，並傾聽基層心聲，積極回應百工百業的需求。

何欣純向鄭麗君請命，爭取在台中設置無人機智慧製造中心。（記者蔡淑媛攝）

鄭麗君與劉世芳為何欣純站台助講，加持台中隊。（記者蔡淑媛攝）

何欣純重申軍購案被藍白刪除的4700億元，流失台中傳統產業升級轉型機會。（記者蔡淑媛攝）

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