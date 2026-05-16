台中無人機產業受衝擊！鄭麗君：藍白刪預算砍掉自主國防機會

鄭麗君表示，立院通過的國防特別預算條例，砍掉台灣發展自主國防的機會，直接衝擊台中無人機產業的發展。（記者蔡淑媛攝）

民進黨啟動「台灣好生活」縣市政策宣講，第2場今天由行政院副院長鄭麗君領軍，與內政部長劉世芳到台中為市長參選人何欣純助講，鄭麗君強調，台灣的無人機產業快速起飛，歐美各國都希望跟我們合作，然而，立院通過的國防特別預算條例，砍掉台灣發展自主國防的機會，直接衝擊台中無人機產業的發展，行政院將全力爭取無人機的預算，給國人最完整的國防體系。

鄭麗君指出，台美關稅談判的優惠待遇與優勢，政府會全力爭取不打折扣，讓各項產業更有優勢走向世界，未來AI會與台中的產業結合，將台中打造為「中部精密製造新核心」，打造台灣的護國群山，並加強照顧中小微企業，讓台灣經濟穩健成長。

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劉世芳也說，政府為解決居住問題，透過興建社宅、包租代管、租金補貼三軌並行，大台中地區就補貼逾55億元、協助21.7萬戶家庭降低租屋壓力；另外，近期頻傳廢土亂倒中部地區也深受其害，政府除了積極打擊違法亂倒、守護環境正義，也在何欣純、陳素月委員的協助下，加速啟用彰濱土石方暫置場。

劉世芳更加碼秀出2014至2026交通部對台中的16項補助，不論是公路、軌道建設共補助1418億元，她表示，相信未來何欣純接棒後，與中央合作更緊密，台中的交通建設一定會更好。

鄭麗君、劉世芳與何欣純，與民眾面對面對談，積極回應百工百業的需求。（記者蔡淑媛攝）

鄭麗君表示，行政院將全力爭取無人機的預算，給國人最完整的國防體系。（記者蔡淑媛攝）

何欣純在劉世芳陪同下入場。（記者蔡淑媛攝）

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