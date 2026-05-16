馬文君對潛艦國造下重手 「海鯤號」後續艦119億預算全凍結

國民黨立委馬文君提案，將海軍司令部在今年度總預算案中所編列，第三階段後續艦籌建的新台幣119億5000萬1000元全數凍結。（資料照）

首次上稿17:37

更新時間17:43（增加馬文君回應）

國造潛艦原型艦「海鯤號」正進行各項測試作業，力拚今年7月交艦，後續艦則採「2+3+2」三階段建造。不過，國民黨立委馬文君提案，將海軍司令部在今年度總預算案中所編列，第三階段後續艦籌建的新台幣119億5000萬1000元全數凍結；國民黨立委黃仁則提案凍結50%、59億7180萬3000元。

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對此，馬文君僅回應表示，後續艦第一年（114年）20億元預算尚未執行完成。

海鯤號（舷號SS-711）海測緊鑼密鼓，進行第14次海測，也是第8次潛航測試，台船力拚7月交艦企圖明顯。後續艦則以「2+3+2」方式的三階段來建造，即2艘先期設計、3艘量產、2艘最佳化方式籌建。

回顧114年度國防部「潛艦國造第三階段後續艦籌建」編列預算19億9600萬5000元，國民黨立委徐巧芯曾以進度難以掌握、工程難保延期風險等理由，一度提案減列17億9600萬5000元；黃仁及馬文君則全數刪除，後經協調才改為凍結50%。

立法院外交及國防委員會下週將繼續審查115年度中央政府總預算案關於國防部主管收支公開及機密部分（不含國家安全局部分），立委提案單陸續出爐。經盤點，針對海軍司令部所編列「潛艦國造，第二階段原型艦籌建」部分，馬文君提案凍結5000萬元；黃仁提案凍結10%、1431萬2000元；民眾黨立委王安祥則提案凍結20%、2862萬5000元。

至於「潛艦國造，第三階段後續艦籌建」部分，馬文君主張凍結100%，金額高達119億5000萬1000元；黃仁提案凍結50%、59億7180萬3000元。國民黨立委陳永康則針對該計畫中業務費1835萬1000元，要求凍結其中的10%、183萬5000元。

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