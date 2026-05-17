國民黨徵召魏平政掀反彈 彰化基層發起「反胃聯盟」嗆拒投

田尾鄉代會前副主席黃坤煌在網路發起「2026彰化縣長反胃聯盟」，號召國民黨支持者拒投縣長票。（擷取自黃坤煌臉書）

國民黨「特別徵召」律師魏平政參選彰化縣長，地方反彈持續延燒，不只二林地區基層不滿後，前田尾鄉代會副主席黃坤煌16日在臉書成立「2026彰化縣長反胃聯盟」，號召支持者「拒投縣長票」，向黨中央表達對空降提名的不滿。

黃坤煌說，自己從民國75年學生時代就加入國民黨，至今已有40年黨齡，沒想到黨中央如今仍採取「黑箱式」提名作業，讓基層難以接受。他認為，立委謝衣鳯、前立委柯呈枋及前副縣長洪榮章等人長年深耕地方，卻在提名過程中遭到忽視，嚴重打擊地方人才士氣。

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黃坤煌也提到，自己過去爭取參選田尾鄉長時，也曾遭遇「早有內定人選」情況。因此，他對於這次謝衣鳯、柯呈枋及洪榮章等3人的遭遇相當能感同身受，這種不公平的感覺實在讓人很難吞下這口氣。

對於「反胃聯盟」，魏平政則幽默回應說，這是「很有創意的諧音哏」，也展現出台灣民眾的創意。他願意虛心受教，未來若有機會，也希望能親自拜訪發想者交流意見。自己「不是空降」，會持續向地方說明理念與政見。

黃坤煌製圖表達長期耕耘者遭忽視，號召支持者以「拒投縣長票」方式，向黨中央表達對空降提名的不滿。（黃坤煌提供）

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