川習後川普對台論述 專家：受習近平影響

美國總統川普與中國國家主席習近平在川習會中聚焦台灣議題。（路透）

美國總統川普與中國國家主席習近平會晤後，對台灣發表的評論引發國際關注。美國智庫「外交關係協會」亞洲研究員石可為向《紐約時報》指出，北京把台海緊張源頭歸咎台灣，以及與實情不符的台灣推動獨立視為需要管控的風險。川普會後對台灣的論述，顯示出受到習近平對台海局勢說明的影響。

福斯新聞以「川普警告台灣，勿期盼來自美國軍事的空白支票」為題摘錄川普訪談內容。15日播出的「特別報導」節目中，川普提到，台灣一直都是北京關切的重要議題，但「北京不是要接管，而是不想看見這個『地方』，我們稱為地方，因為沒人知道要如何定義，不想看見他們走向獨立。」

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川普認為，中國不會在他任內有所行動，但「當我不在時，我想他們可能會（行動）」、「我不確定在維持現狀下他們是否會行動，但他們（台灣）現在有人想要獨立，這有風險」，強調「我會樂見維持現狀」。

中國外交部長王毅15日向媒體說明川習會情況，強調在會晤中「感受到美方了解中方立場，重視中方的關切，和國際社會一樣，不認同也不接受台灣走向獨立。」

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