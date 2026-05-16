美未附和「中美建設性戰略穩定關係」表述 專家：不願受北京束縛

川習會時中方提出建立「中美建設性戰略穩定關係」，會後這項表述並未見於美國官方聲明或從官員口中說出。（路透檔案照）

中國國家主席習近平在與美國總統川普的會晤中，提出雙方建立「中美建設性戰略穩定關係」，作為兩國關係未來發展方向，但這項表述並未見於美國官方聲明或從官員口中說出。「美國之音」引述美專家說法，華盛頓不願附和北京的原因，是不希望被中國附加在背後的原則所束縛。

專家指出，美國雖然接受「穩定」的概念，但不會依照北京表述定調美中關係未來方向。華府智庫布魯金斯研究所美中關係專家派翠西亞．金說，中美建設性戰略穩定關係並非全新概念，而是北京多年理念的重新包裝，涵蓋新型大國關係和基於相互尊重、和平共處及合作共贏等元素。

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前白宮國安會中國事務主任韋德寧認為，美中之間的巨大差異之一便是中國喜於談論原則，美國則不在乎，認為「建設性戰略穩定關係」會像先前北京提出的「中美新型大國關係」一樣不被美方理會。

韋德寧說，雖然美國也期盼穩定，但因為不希望被中國附加在表述背後的原則束縛，因此不樂於使用這類術語。同意這些表述，對華盛頓來說無異於穿上緊身衣。

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