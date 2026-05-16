現有療法、疫苗沒轍！民主剛果伊波拉疫情猛 新一波感染已80死

電子顯微鏡下的伊波拉病毒。（美聯社檔案照）

非洲剛果民主共和國（簡稱民主剛果）東部伊圖里省（Ituri）爆發新一波伊波拉疫情，死亡人數已增加到至少80人，鄰國烏干達也出現感染者，衛生官員正加強篩檢和追蹤接觸者，防止疫情持續外溢。

美聯社、路透報導，民主剛果衛生部長康巴（Samuel-Roger Kamba）15日首度證實爆發新一波伊波拉疫情後，到16日已至少80人死亡、246例疑似病例；鄰國烏干達15日也表示出現一起伊波拉確診病例，為自剛果境外移入，該名患者14日過世，該國尚無其他確診病例。

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伊圖里省首府布尼亞居民阿辛威（Jean Marc Asimwe）表示，「每天都有人死…，這樣的情況持續了大約1週，我們1天之內埋2、3人，甚至更多」，他說，當地人到現在都不太清楚「這到底是什麼病」。

這次是民主剛果自1976年以來，第17波伊波拉疫情，衛生部表示，檢驗結果確認，這波疫情由罕見的本迪布焦型（Bundibugyo）病毒引起。該國國家生物醫學研究所所長、伊波拉病毒專家穆延貝（Jean-Jacques Muyembe）表示，過去16次中，15次疫情均為薩伊型（Zaire）病毒株引起，這次出現不同型，使因應行動更為複雜，因為現有療法和疫苗都是針對Zaire型病毒株。

伊波拉病毒可透過嘔吐物和血液、精液等體液傳播，傳染力強、病情嚴重且通常致命。最新這波疫情疑似指標病例是一名在布尼亞醫院死亡的護理師，發病時間可追溯到4月24日。康巴未說明這名護理師的檢體是否完成檢驗，但表示，患者出現的症狀疑似感染伊波拉。

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