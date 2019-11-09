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老舊電纜釀加州野火 蘋果副總：美國需要全新的能源系統

蘋果公司副總裁傑克森向《CNN》表示，加州頻發的野火災難，顯示出美國急需全新的能源系統。（資料照，彭博）

蘋果公司副總裁傑克森向《CNN》表示，加州頻發的野火災難，顯示出美國急需全新的能源系統。（資料照，彭博）

2019-11-09 22:56:30

〔即時新聞／綜合報導〕加州10月底遭野火肆虐，20萬人被迫撤離，起火原因遭指為電力及天然氣公司設備老舊所致，對此，蘋果公司副總裁傑克森（Lisa Jackson）昨（8）日向《CNN》表示，這些頻發的災難顯示出美國急需全新的能源系統。

《CNN》報導 ，歐巴馬時期曾任美國前環保署長，現任蘋果公司環境、政策及社會議題副總裁傑克森（Lisa Jackson）昨天向《CNN》表示，美國能源系統過去的目標是普及和速度，但加州的野火災難顯示出，美國必須投資新科技，重新整頓能源系統。

傑克森說：「投資一個新的能源系統，比起維護老舊設備更加合理。我們需要一個新的能源系統。」

報導指出，加州上個月發生野火災難，造成逾20萬人被迫遷離居所，受災範圍超過323平方公里（約1.2個台北市大小），而起火原因遭指為天然氣和電力公司的線路設備老舊，再加上天氣乾燥、颳風釀成悲劇。

據悉，加州預計在2045年全面轉型為綠能，達到零碳排放發電的目標，傑克森則認為可以將目標訂得更早，「引領」全美的速度。蘋果公司的辦公室、零售店及資料中心，在2018年即已達到使用100％綠能的目標，並且說服44個供應商加入他們的減碳行列。

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