爆料有候選病毒株 閻麗夢：或許下次是增強版伊波拉

閻麗夢解釋，病毒實驗室製造病毒並非每次只製造1種病毒，還會有其他的候選病毒株。（圖取自秘密翻譯組G-Translators）

2020/10/02 00:41

〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）蔓延全球，逃亡美國的中國病毒學家閻麗夢近日受訪再稱，病毒實驗室不會只做1種病毒，存在其他候選病毒株，「或許下次是增強版的伊波拉病毒。」

閻麗夢接受《倫敦實境節目》（London Real）專訪時，被問到是否認為疫苗能問世，她認為，疫苗並不是萬能的，因為這是一個高變異病毒，正快速地在全球人口中傳播，所以它隨時都在變異，這和流感很像，流感也在全世界高速變異，這就是為什麼需要製造通用型疫苗，但以流感疫苗而言，有時也無法保護超過40%的人群。

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閻麗夢指出，過去在研發SARS病毒疫苗時，就曾遭遇到嚴重問題，例如抗體依賴性增強、免疫系統記憶力欠佳等，無法讓人體長時間獲得免疫，目前的武漢肺炎病毒是SARS病毒的增強版，「這可是從實驗室裡釋放出來的病毒，病毒實驗室不像紙板生產工廠，每次只生產一種產品。」

閻麗夢強調，病毒實驗是基於試驗和隨機結果，「也就是說，不管從事什麼病毒項目，永遠不會只有一種病毒株，會有其他的候選病毒株，需要嘗試再嘗試」，現在這個病毒能被釋放出來，「其他的病毒呢？甚至不是武漢肺炎病毒，甚至不只是冠狀病毒」，她認為，「或許下次是增強版的伊波拉病毒，誰知道呢？」

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