為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    爆料有候選病毒株 閻麗夢：或許下次是增強版伊波拉

    閻麗夢解釋，病毒實驗室製造病毒並非每次只製造1種病毒，還會有其他的候選病毒株。（圖取自秘密翻譯組G-Translators）

    閻麗夢解釋，病毒實驗室製造病毒並非每次只製造1種病毒，還會有其他的候選病毒株。（圖取自秘密翻譯組G-Translators）

    2020/10/02 00:41

    〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）蔓延全球，逃亡美國的中國病毒學家閻麗夢近日受訪再稱，病毒實驗室不會只做1種病毒，存在其他候選病毒株，「或許下次是增強版的伊波拉病毒。」

    閻麗夢接受《倫敦實境節目》（London Real）專訪時，被問到是否認為疫苗能問世，她認為，疫苗並不是萬能的，因為這是一個高變異病毒，正快速地在全球人口中傳播，所以它隨時都在變異，這和流感很像，流感也在全世界高速變異，這就是為什麼需要製造通用型疫苗，但以流感疫苗而言，有時也無法保護超過40%的人群。

    閻麗夢指出，過去在研發SARS病毒疫苗時，就曾遭遇到嚴重問題，例如抗體依賴性增強、免疫系統記憶力欠佳等，無法讓人體長時間獲得免疫，目前的武漢肺炎病毒是SARS病毒的增強版，「這可是從實驗室裡釋放出來的病毒，病毒實驗室不像紙板生產工廠，每次只生產一種產品。」

    閻麗夢強調，病毒實驗是基於試驗和隨機結果，「也就是說，不管從事什麼病毒項目，永遠不會只有一種病毒株，會有其他的候選病毒株，需要嘗試再嘗試」，現在這個病毒能被釋放出來，「其他的病毒呢？甚至不是武漢肺炎病毒，甚至不只是冠狀病毒」，她認為，「或許下次是增強版的伊波拉病毒，誰知道呢？」

    相關影音

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    CNN專訪閻麗夢：中共政權存在就不可能調查武肺源頭
    2020/09/27 00:14

    CNN專訪閻麗夢：中共政權存在就不可能調查武肺源頭
    武漢肺炎是SARS加強版 閻麗夢警告：中共恐會再放出病毒
    2020/09/21 22:51

    武漢肺炎是SARS加強版 閻麗夢警告：中共恐會再放出病毒

    輕鬆散步就到校 現代孟母免煩惱
    第二份報告將發表 閻麗夢斷定：實驗室病毒「非意外洩漏」
    2020/09/20 21:18

    第二份報告將發表 閻麗夢斷定：實驗室病毒「非意外洩漏」
    有詭！ 閻麗夢公布論文就被封帳號 蔡霞曝疑點：匪夷所思
    2020/09/17 23:13

    有詭！ 閻麗夢公布論文就被封帳號 蔡霞曝疑點：匪夷所思

    動態抗波動 也能追收
    新冠病毒並非源於自然 閻麗夢：華南海鮮市場是代罪羔羊
    2020/07/28 23:03

    新冠病毒並非源於自然 閻麗夢：華南海鮮市場是代罪羔羊
    國際今日熱門
    曝習近平身陷危機 章家敦：他清楚若失敗恐沒命
    2020/10/01 05:54

    曝習近平身陷危機 章家敦：他清楚若失敗恐沒命

    歐洲議會第一大黨團發報告「挺台抗中」 外交部感謝
    2020/10/01 05:58

    歐洲議會第一大黨團發報告「挺台抗中」 外交部感謝

    創造出知名角色瑪法達 阿根廷漫畫大師季諾辭世
    2020/10/01 02:12

    創造出知名角色瑪法達 阿根廷漫畫大師季諾辭世

    土耳其執政黨批新疆政策 中國使館強烈抗議
    2020/10/01 02:36

    土耳其執政黨批新疆政策 中國使館強烈抗議

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播