父親上超市沒戴口罩 英相強森出糗

英國首相強森疾呼民眾遵守防疫規範，但他的父親史坦利．強森（見圖）卻被拍到上超級市場沒戴口罩，違反規定。（法新社資料照）

2020/10/01 22:50

〔中央社〕英國疫情升溫，首相強森（Boris Johnson）疾呼民眾遵守防疫規範，甚至表示可能祭出更嚴格的防疫政策，但他的父親史坦利．強森卻被拍到上超級市場沒戴口罩，違反規定。

「每日鏡報」首先揭露史坦利．強森（Stanley Johnson）9月29日在西倫敦一家小超市購物，身穿藍色西裝外套，衣著端整，卻少了最必要的配件：口罩。根據英國現行防疫規定，搭乘大眾運輸工具及進入室內店家都需佩戴口罩，違者可開罰200英鎊（約新台幣7459元）。

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英國廣播公司（BBC）報導，史坦利．強森已為此致歉，表示自己從國外回來，沒有「百分之百」跟上新政策。

他聲稱在國外待了3週，才剛返回英國，並不清楚規定。他為違反規定感到非常抱歉，絕對會呼籲所有人遵守防疫規範，包括戴口罩及保持社交距離。

史坦利．強森不是第一次在疫情期間引發爭議。歐洲先前疫情嚴重，英國政府建議民眾非必要情況避免出國，但他卻在7月前往希臘，聲稱是要替自己的出租房做防疫措施。他在3月疫情爆發、政府要求民眾不要外出餐飲時，也曾聲稱自己無論如何還是會上酒吧。

不過，史坦利．強森並非第一個違規的公眾人物。前工黨黨魁柯賓（Jeremy Corbyn）同樣為了違規致歉。

「太陽報」揭露柯賓和妻子9月26日到友人家聚會，但當天共有9人參加，違反政府的禁止超過6人聚會規定，可被開罰1800英鎊。柯賓說：「我知道當天晚餐人數違反規定，為此致上歉意。」

目前無法得知史坦利．強森和柯賓是否被罰。

根據最新數據，英國9月30日新增7108個武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）確診病例，71人病故。

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