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    英國示警：中俄散播疫苗假消息 企圖破壞西方團結

    中俄利用駭客入侵國際製藥和學術研究機構，企圖贏得武漢肺炎疫苗研發競賽。（路透）

    中俄利用駭客入侵國際製藥和學術研究機構，企圖贏得武漢肺炎疫苗研發競賽。（路透）

    2020/10/01 18:01

    編譯陳成良／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）炎疫情未歇，世界各國都在與時間賽跑，緊鑼密鼓研發疫苗。英國國防參謀長卡特（Nick Carter）警告，中國和俄羅斯積極發起「政治戰爭」，散播疫苗假消息，破壞西方團結，企圖令各國陷入不穩。

    此前，《紐約時報》8月揭發，中國為竊取美國武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫苗研發資料，除利用在世界衛生組織（WHO）影響力取得相關資訊外，還鎖定資安較弱的北卡羅萊納大學等從事尖端研究的學術研究機構攻擊。

    卡特在智庫中發表演說時表示，西方的「專制競爭對手（意指中俄）操縱訊息環境」，利用疫情謀取政治利益，例如「親俄疫苗政治」（pro-Russian vaccine politics）。

    俄羅斯試圖透過播散疫苗的虛假訊息，破壞各國的穩定。他又指，中國和俄羅斯積極發起「政治戰爭」，「旨於破壞整個西方的凝聚力」。

    他指出，中俄在社交媒體中的反疫苗群組散播假消息。他舉例指，在烏克蘭東部的親俄城市盧甘斯克（Luhansk），一個網站在7月發布了一篇假新聞，謊稱稱美國招募了烏克蘭志願人士，進行疫苗試驗，過程中有些人死亡，假訊息迅速廣傳。

    卡特稱，疫苗假消息正是「數位專制（（Digital authoritarianism） 」的例子，配合俄國總統普廷的網路及駭客客攻擊手段。他強調，中國也正採取類似「數位專制」手段，實行大規模監控和社會信用評級等機制。

    卡特指出，目前中國、俄羅斯已視戰略環境為一場持續鬥爭，其目的是在無需打仗下取得勝利：「利用不至於觸發戰爭的方法，打擊我們的意志以實現目標。」

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